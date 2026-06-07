آمار افرادی که در تصادف با شوتیها فوت کردند
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا سردار احمد کرمیاسد با اعلام کاهش ۱۲ درصدی تلفات ناشی از تصادفات خودروهای شوتی در سال گذشته میگوید که با وجود اقدامات انجامشده و روند نزولی آمارها، همچنان ۳۵۸ نفر در طول یک سال گذشته بر اثر حوادث مرتبط با این دسته از خودروها جان باختهاند.
۱۳۱۶ دستگاه انواع خودروی شوتی در فروردین ماه ۱۴۰۵ توقیف شد؛ خودروهایی که برای فرار از کنترل پلیس، مرتکب انواع تخلفات و رفتارهای پرخطر میشوند؛ حتی برای رساندن بار قاچاق خود از زیرگرفتن مأمور پلیس هم ابا ندارند؛ مثل آنچه که برای سرباز پلیس راه رقم زده و موجب ۱۴ سال زندگی نباتی وی شدند.
در طول سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۵۸ نفر در تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی جان خود را از دست دادند که از این تعداد تنها ۳۲ نفر، معادل حدود ۸ درصد، افراد غیرمقصر بودند و ۹۲ درصد فوتشدگان خود عامل و مسبب اصلی وقوع حادثه محسوب میشدند. سردار کرمی اسد میگوید که ۵۱۳ نفر در حوادث مرتبط با خودروهای شوتی مصدوم شده که تنها ۱۰ درصد آنان غیرمقصر بوده و ۹۰ درصد مصدومان، رانندگان یا سرنشینان خودروهای شوتی و عاملان اصلی وقوع تصادفات بودند.
پلیس بسیار ضعیف و منفعل در مقابل این موضوع عمل کرد.