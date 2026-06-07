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آمار افرادی که در تصادف با شوتی‌ها فوت کردند

قاچاق کالا، انسان و سوخت تنها تخلف خودروهای قاچاق بر نیست؛ سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ و تغییر جهت ناگهانی این دسته از خودروها حادثه‌ساز و خطرآفرین است؛ پلیس با بیان آخرین آمار تصادفات می‌گوید که با رانندگان خودروهای شوتی، قاطع و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۷
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1499 بازدید
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آمار افرادی که در تصادف با شوتی‌ها فوت کردند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا سردار احمد کرمی‌اسد با اعلام کاهش ۱۲ درصدی تلفات ناشی از تصادفات خودرو‌های شوتی در سال گذشته می‌گوید که با وجود اقدامات انجام‌شده و روند نزولی آمارها، همچنان ۳۵۸ نفر در طول یک سال گذشته بر اثر حوادث مرتبط با این دسته از خودرو‌ها جان باخته‌اند.

۱۳۱۶ دستگاه انواع خودروی شوتی در فروردین ماه ۱۴۰۵ توقیف شد؛ خودرو‌هایی که برای فرار از کنترل پلیس، مرتکب انواع تخلفات و رفتار‌های پرخطر می‌شوند؛ حتی برای رساندن بار قاچاق خود از زیرگرفتن مأمور پلیس هم ابا ندارند؛ مثل آنچه که برای سرباز پلیس راه رقم زده و موجب ۱۴ سال زندگی نباتی وی شدند.

در طول سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۳۵۸ نفر در تصادفات مرتبط با خودرو‌های شوتی جان خود را از دست دادند که از این تعداد تنها ۳۲ نفر، معادل حدود ۸ درصد، افراد غیرمقصر بودند و ۹۲ درصد فوت‌شدگان خود عامل و مسبب اصلی وقوع حادثه محسوب می‌شدند. سردار کرمی اسد می‌گوید که ۵۱۳ نفر در حوادث مرتبط با خودرو‌های شوتی مصدوم شده که تنها ۱۰ درصد آنان غیرمقصر بوده و ۹۰ درصد مصدومان، رانندگان یا سرنشینان خودرو‌های شوتی و عاملان اصلی وقوع تصادفات بودند.

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برچسب ها
تصادف شوتی توقیف تخلفات فوت شدگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
9
پاسخ
تنها کاری که امروزه پلیس راهور نمیکند برخورد است ، با هیچ تخلفی ، اگر ببینید کسی تخلفی نمیکند خودش نخواسته است و گرنه نه پلیسی جایی هست و نه برخوردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
10
پاسخ
تقریبا روزی یک نفر. چرا حکم تیر نمیدن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
چون من خودم سفر زیاد میرم به کرات دیدم در جاده های خوزستان که چطور از جلوی پلیس رد میشن و متاسفانه هیچ برخوردی با انها نمیشه در حالی که در پست های بازرسی ، عوارضی ها و ... پلیس هست و دوربین و پلیس راه ولی متاسفانه هیچ برخوردی با این قاتلان جاده نمیشه.

پلیس بسیار ضعیف و منفعل در مقابل این موضوع عمل کرد.
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