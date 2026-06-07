مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، فارغ‌التحصیلانی که خدمات آنان مورد نیاز وزارت بهداشت تشخیص داده می‌شود، موظف هستند حداکثر ۲۴ ماه نخست پس از فراغت از تحصیل خود را در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه سپری کنند.

ادامه تحصیل مجدد در سه رشته دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای دانش‌آموختگان برخی مقاطع تحصیلی با رعایت ضوابط مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت نداشتن تعهدات خاص و ممنوعیت تحصیلی امکان‌پذیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تحصیل مجدد در سه رشته پرمتقاضی دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای برخی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف امکان‌پذیر است؛ با این حال متقاضیان برای ورود دوباره به این رشته‌ها باید شرایطی از جمله تعیین تکلیف وضعیت خدمت پزشکان و پیراپزشکان، نداشتن تعهدات خاص و نداشتن ممنوعیت تحصیلی را رعایت کنند.

فارغ‌التحصیلان رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت که مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان هستند، در صورتی که هنوز خدمات خود را آغاز نکرده باشند، در صورت قبولی در رشته‌های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌توانند انجام این خدمات را به پس از پایان تحصیل در مقطع جدید موکول کنند. افرادی که بخشی از این خدمات را انجام داده‌اند نیز موظفند باقی‌مانده تعهد خود را پس از فراغت از تحصیل به پایان برسانند.

دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی نیز در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری و قبولی در رشته‌های علوم پزشکی، علاوه بر رعایت ضوابط مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، باید در صورت تحصیل در مقاطع ناپیوسته نسبت به تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان گروه پزشکی اقدام کرده و تأییدیه مربوط را هنگام ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند؛ بنابراین نداشتن هرگونه تعهد خاص به دستگاه‌های اجرایی، تعهدات سهمیه بومی، سهمیه مناطق محروم، سهمیه ۳۰ درصد عدالت آموزشی و سهمیه افزایش ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر شرایط تعیین‌شده برای ادامه تحصیل مجدد است. همچنین متقاضیان نباید از نظر مقررات نظام وظیفه با ممنوعیت تحصیل مواجه باشند.

بر اساس ضوابط موجود، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و پیوسته تمامی رشته‌ها و همچنین فارغ‌التحصیلان دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیز می‌توانند از طریق آزمون سراسری برای تحصیل در مقطع دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اقدام کنند و در انتخاب دوره‌های روزانه و شهریه‌پرداز محدودیتی نخواهند داشت.

مطابق قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، فارغ‌التحصیلانی که خدمات آنان مورد نیاز وزارت بهداشت تشخیص داده می‌شود، موظف هستند حداکثر ۲۴ ماه نخست پس از فراغت از تحصیل خود را در مناطق مورد نیاز این وزارتخانه سپری کنند.

همچنین تعیین مناطق مورد نیاز و توزیع فارغ‌التحصیلان نیز با اولویت مناطق محروم و بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت انجام می‌شود.