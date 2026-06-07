احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در یزد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد: امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴:۰۰ عصر، عملیات انفجار کنترل‌شده در خارج از محدوده شهر یزد انجام خواهد شد. احتمال شنیده شدن صدای این انفجارها در برخی نقاط وجود دارد، اما این عملیات کاملاً کنترل‌شده بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نخواهد بود.