احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در یزد
روابط عمومی سپاه الغدیر از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در یزد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد اعلام کرد: امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴:۰۰ عصر، عملیات انفجار کنترلشده در خارج از محدوده شهر یزد انجام خواهد شد.احتمال شنیده شدن صدای این انفجارها در برخی نقاط وجود دارد، اما این عملیات کاملاً کنترلشده بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نخواهد بود.
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