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پژو پارس در تصادف با تیر برق مچاله شد+ عکس

سرعت غیرمجاز جان راننده پژو پارس را در محور کرمان بم گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۳
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3305 بازدید
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۲۵

پژو پارس در تصادف با تیر برق مچاله شد+ عکس

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه فراجا، از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور کرمان–بم خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۴:۳۰ بامداد روز شنبه ۱۷ خردادماه در محدوده حدفاصل خواجه‌عسکر تا بم رخ داد.

وی افزود: در این سانحه، یک دستگاه سواری پژو پارس که در مسیر بزرگراه کرمان_بم در حال تردد بود، پس از خروج از مسیر با یک تیر برق برخورد کرد. شدت برخورد به حدی بود که راننده خودرو و تنها سرنشین آن در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به شرایط مناسب جوی و وضعیت مطلوب سطح راه در زمان وقوع حادثه اظهار کرد: بر اساس گزارش اولیه کارشناسان پلیس راه حاضر در صحنه، علت این سانحه عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مجاز اعلام شده است.

سرهنگ محبی تأکید کرد: البته علت اعلام‌شده، نتیجه بررسی‌های اولیه کارشناسان است و تیم‌های تخصصی پلیس راه همچنان در حال بررسی دقیق تمامی ابعاد این حادثه هستند تا علت نهایی به‌صورت کارشناسی و مستند اعلام شود.

وی با بیان اینکه سرعت غیرمجاز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات مرگبار در کشور است، افزود: در بسیاری از حوادث مشابه، راننده به دلایل مختلفی از جمله خستگی، خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز یا حواس‌پرتی برای لحظاتی از مسیر اصلی منحرف می‌شود و هنگام تلاش برای بازگشت به مسیر، به دلیل سرعت بالا امکان کنترل خودرو را از دست می‌دهد؛ موضوعی که بار‌ها منجر به وقوع حوادثی جبران‌ناپذیر شده است.

جانشین پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: تصاویر و شواهد موجود از صحنه این تصادف نشان می‌دهد شدت ضربه وارده به خودرو بسیار بالا بوده است. در چنین شرایطی، حتی اگر هیچ وسیله نقلیه دیگری در حادثه دخیل نباشد، برخورد با موانع ثابت می‌تواند خساراتی به‌مراتب سنگین‌تر از بسیاری از تصادفات دیگر به همراه داشته باشد.

سرهنگ محبی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان باید توجه داشته باشند که سرعت غیرمجاز، خستگی و لحظه‌ای غفلت پشت فرمان می‌تواند در چند ثانیه جان خود و سرنشینان را بگیرد. رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از چنین حوادث تلخی است.

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برچسب ها
پژو سرعت غیرمجاز محور کرمان بم تیر برق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
12
پاسخ
فقط شماره اش سالم مونده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سرعت 5 هزار کیلومتر بر ساعت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
صد رحمت به پراید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سرعت ش 110 کیلومتر بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
15
پاسخ
آهن استفاده شده در پلاک خودرو قویتر از بدنه بوده، چون کمترین آسیب را پلاک دیده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
همین آشغال بالای یک میلیارد قیمتشه🤣🤣
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
13
پاسخ
اشکال نداره . خب واردات خودرو به کشور ممنوع است و مردم مجبورند این خودروهای بی کیفیت رو سوار شوند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مردم باید متحد باشن و تحریم کنن خرید خودروی صفر را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
9
پاسخ
قبلا ها تی برقها میشکستن و ماشین ها پودر نمیشدن اینطوری ، تیر برقها که همونها هستند و ماشینها هر روز کیفیتها پایین میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
12
پاسخ
پژوپارس مقوایی و مچاله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
3
پاسخ
این چه خبریه اخه ؟
خدابخش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
10
پاسخ
تیر برق خم به ابرو نیورده ولی ماشین انگار موشک تاماهوک خورده بهش !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
7
پاسخ
ایرانخودرو و سایپا از سال ۹۶ به بعد سال به سال کیفیت ورق و بدنه خودروهارو آوردن پایین تر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
لامصب چجوری ماشینو اینجوری کوبیدی به تیر برق آخه که از پایین تا شده ؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
8
پاسخ
درسته جاده باکیفیت و خودرو با کیفیت نداریم اما دو علت اصلی تصادفات سرعت غیر مجاز و خواب آلودگی راننده هست که اگه رعایت بشه نود درصد تصادفات کم میشه .
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