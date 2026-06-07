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پاسخ معاون رئیس‌جمهور به شایعه استعفای پزشکیان

معاون رئیس جمهور گفت: استعفای رئیس‌جمهور خوابی است که به گمان من هرگز برای برخی حضرات تعبیر نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۵۱
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پاسخ معاون رئیس‌جمهور به شایعه استعفای پزشکیان

عبدالکریم حسین‌زاده با تاکید بر اینکه تشدید و اوج‌گیری حس هویت ملی، ملی‌گرایی و وطن دوستی ایرانیان در دوران پساجنگ را باید قدر بدانیم، اظهار داشت: حاکمیت باید با تمام وجود این حس میهن‌خواهی را حفظ و بر تقویت روزافزون آن اهتمام داشته باشد. مردم در روزهای سخت از ایران دفاع کردند؛ اکنون نوبت ما مسئولان است که از «امیدِ مردم» دفاع کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران پس از جنگ نباید صرفاً بازسازی، بلکه باید نوسازی شود، اظهار داشت: نوسازی اقتصاد، نوسازی حکمرانی، نوسازی سرمایه اجتماعی و نوسازی رابطه دولت و ملت ضروری است.

قدرتِ واقعی در پیوند عمیق میان مردم و ایران است

حسین‌زاده یادآور شد: این جنگ یک حقیقت بزرگ را آشکار کرد، اینکه قدرت ملی و واقعی ایران در پیوند عمیق میان مردم و ایران است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی گفت: معتقدم امروز بهترین فرصت برای آغاز یک فصل جدید است؛ فصلی که در آن مشارکت تقویت شود، شایستگی جایگزین دسته‌بندی‌های سیاسی شود، همه ایرانیان احساس کنند در آینده کشور سهم دارند و هیچ ایرانی به دلیل تنوع گرایشها احساس حاشیه‌نشینی نکند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: اگر از این فرصت تاریخی استفاده کنیم، ممکن است سال‌ها بعد، از جنگ اخیر نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان نقطه آغاز نوسازی ایران یاد شود؛ اکنون زمان ساختن ایرانی قوی‌تر، عادلانه‌تر، کارآمدتر و امیدوارتر است.

اینترنت، نه تنها یک فناوری بلکه بخشی از نانِ سفره مردم است

حسین‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت اینترنت برای کسب‌وکارهای روستایی و خسارات وارد آمده به این بخش در جنگ اخیر، تصریح کرد: اگرچه برآورد دقیق خسارت‌ها نیازمند جمع‌بندی نهایی دستگاه‌های تخصصی است اما حقیقتا قطعی اینترنت به بخشی از کسب‌وکارهای خرد، کوچک، خانگی و کارگاه‌های روستایی آسیب زد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت این است که اینترنت امروز صرفاً یک فناوری نیست؛ بخشی از نان سفره مردم است. همان‌طور که روزگاری جاده، برق و آب زیرساخت توسعه محسوب می‌شدند، امروز اینترنت نیز یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه است و توسعه روستایی در قرن بیست و یکم بدون اینترنت پایدار و پرسرعت، امکان‌پذیر نیست.

امنیت و اقتصاد را نباید در برابر یکدیگر قرار داد

حسین زاده بیان کرد: امروز صحبتِ اینترنت، صحبتِ سفره بسیاری از خانواده‌های روستایی است؛ وقتی یک بوم‌گرد امکان دریافت رزرو ندارد، وقتی یک زن روستایی نمی‌تواند محصولات خود را عرضه کند، وقتی یک تولیدکننده کوچک ارتباطش با بازار و مشتریانش قطع می‌شود، طبیعی است که معیشت او تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ملاحظات خاص شرایط جنگی و امنیتی قابل درک است، تاکید کرد: اما تجربه اخیر یک درس مهم داشت؛ امنیت و اقتصاد را نباید در برابر یکدیگر قرار داد و باید راهکارهایی طراحی شود که کمترین آسیب به زندگی مردم وارد شود.

استعفای رئیس‌جمهور خوابی است که تعبیر نخواهد شد

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص شایعات رسانه‌های معاند پس از ناکامی در جنگ، و تلاش برای ایجاد تفرقه میان ارکان نظام و مردم، یادآور شد: شایعات مربوط به استعفای رئیس‌جمهور بیش از آنکه تحلیل سیاسی باشد، بیشتر به آرزوهای برآورده‌نشده برخی رسانه‌ها شباهت دارد و طنز سیاسی عده‌ای است که در پی خودنمایی و دیده شدن هستند.

حسین‌زاده گفت: استعفای رئیس‌جمهور خوابی است که به گمان من هرگز برای برخی حضرات تعبیر نخواهد شد؛ مگر می‌شود کسی را که در خیابان و کوچه، در جلسات رسمی و غیررسمی، در اتاق‌های فکر، در میان مردم و در متن همه سختی‌های این دوران حضور داشته است، انسانی بدانیم که در میانه راه پا پس می‌کشد؟

وی همچنین در واکنش به اظهارات برخی شخصیت‌های سیاسی که مدعی شده بودند دولت «انسجام را به چماقی برای مقابله با منتقدان بدل کرده است»، گفت: سلاح رئیس‌جمهور یا قلم بوده، یا گفت‌وگوی عقلانی و یا تیغ جراحی برای درمان درد مردم. اما فراتر از این، نمی‌دانم ما چه زمانی قرار است دست از برچسب‌زنی و زخم‌زبان به یکدیگر برداریم.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر قرار باشد حتی در روزهایی که کشور زیر رگبار موشک دشمن قرار دارد نیز این رفتارهای تفرقه‌آفرین را کنار نگذاریم، پس دقیقاً چه زمانی قرار است این کار را انجام دهیم؟ وفاق نه چماق است و نه ابزار حذف. وفاق یعنی پذیرش اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و اداره کشور نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های ملی است.

برای عبور از چالش‌های بزرگ؛ «وفاق» یک تاکتیکِ سیاسی نیست بلکه ضرورتی ملی است

نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، گفت: تا جایی که من می‌دانم، رئیس‌جمهور پزشکیان هیچگاه آزاری به هیچ فردی نرسانده است؛ چه رسد به آنکه مهم‌ترین وظیفه سیاسی، اخلاقی و انسانی خود یعنی تلاش برای همدلی و همبستگی ملی را به چماقی بر سر دیگران تبدیل کند.

وی اظهار داشت: اوج بی‌انصافی است که در زمان جنگ، خالصانه‌ترین و صادقانه‌ترین رفتار رئیس‌جمهور در مسیر حفظ انسجام ملی را به عنوان ابزار فشار یا چماق تعبیر کنیم. وفاق یک تاکتیک سیاسی نیست؛ یک ضرورت ملی برای عبور از چالش های بزرگ کشور است.

رئیس‌جمهور پزشکیان، مسیر خدمت را استوار دنبال می‌کند

حسین‌زاده تاکید کرد: رئیس‌جمهور پزشکیان بر عهدی که با ملت ایران بسته است، وفادار و استوار ایستاده است. با وجود همه سختی‌ها، فشارها، تخریب‌ها و مرارت‌هایی که این دوران به همراه داشته، مسیر خدمت را ادامه داده و خواهد داد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم رئیس‌جمهوری را می‌بینند که در سخت‌ترین روزها پشت ایران و ملت را خالی نکرده است. بنابراین این شایعات بیش از آنکه به واقعیت نزدیک، توهم سیاسی برآورده ناشدنی برای عده‌ای خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، عقلانیت و تمرکز بر حل مسائل واقعی مردم نیاز دارد، نه به تولید شایعه و دوگانه‌سازی‌های مصنوعی.

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معاون رئیس جمهور شایعه استعفا استعفای پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
حاج بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
20
پاسخ
ما دعا می کنیم شاید شد- اگر از گرانی های وحشتناکی که مردم دارند هنوز ناراحت نشده اید در مدیریت خودتان شک کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
24
پاسخ
بهتر است استعفا کند وقتی که عرضه هیچ کاری را ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
12
پاسخ
پزشکیان از خداشه استعفاء کنه ، میگه بودنم که مشکلی رو حل نمیکنه استعفاء بدم برم تا یک تکانی یک زلزله ای درست بشه بین شیفتگان خدمت و بیان داخل گود کشتی بگیرن اونم از نوع کجش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
14
پاسخ
این شایعه را دوستان رئیس جمهور برای پوشاندن بی لیاقتی ایشان ساخته اند وگرنه هیچکس چنین حرفی نزده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
19
پاسخ
فعلا که بود و نبودش فرقی برای مردم ندارد !!!!!!!!!!!!!!!! هر روز گرانی بیشتر، سفره مردم خالی تر و مردم مستأصل تر و درمانده تر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
9
پاسخ
خودش وقتی حرفی نمیزنه یعنی چی؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چی بگه ؟ بگه آب و جایی باید ریخت که بسوزه ؟اینکه بیشتر میسوزونه آدمو
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
6
پاسخ
معاون چیست این اقا ؟ خود دولت مرتب دوقطبی سازی میکند وگرنه مردم در خیابان و میدان صد روز است که عملا فضای اجتماعی را به بهترین شکل مدیریت کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
9
پاسخ
اصلا دولت و مجلس وجود دارند؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
6
پاسخ
معمولا برای اثبات درستی و یا نادرستی یه موضوعی که به یک نفر منتسب میشه ، خود اون شخص باید رد و یا تایید بکنه نه اشخاص دیگه . اینطور نیست ؟
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
مهمترین مسئله این است که چرا می خواهد استعفا نمایند و موضوع را بررسی نمایید شاید برای حل مشکلات کشور توانایی را ندارند یا می خواهند ببینند گروه مقابل ایشان توانایی حل مشکلات را دارند انجام دهند این راه حل بدی نیست
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