واکنش طاهری پس از خط خوردن از لیست تیمملی
پست اینستاگرامی کسری طاهری پس از خط خوردن از لیست تیم ملی: با تمام وجود برای موفقیت ایران دعا میکنم
کد خبر: ۱۳۷۷۴۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ کسری طاهری، بازیکن جوان فوتبال کشورمان پس از خط خوردن از لیست تیم ملی با انتشار متنی در صفحه شخصی نوشت: «فرصت همراهی تیم ملی در جام جهانی برای من فراهم نشد، اما افتخار پوشیدن این پیراهن، جنگیدن برای آن و حضور در کنار این مجموعه ارزشمند، چیزی نیست که فراموش شود.»
وی در پایان با روحیهای حرفهای برای همتیمیهایش آرزوی موفقیت کرد و افزود: «برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم که بچهها با تمام وجود برای نام ایران خواهند جنگید.»
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