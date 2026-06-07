



به گزارش تابناک؛ کسری طاهری، بازیکن جوان فوتبال کشورمان پس از خط خوردن از لیست تیم ملی با انتشار متنی در صفحه شخصی نوشت: «فرصت همراهی تیم ملی در جام جهانی برای من فراهم نشد، اما افتخار پوشیدن این پیراهن، جنگیدن برای آن و حضور در کنار این مجموعه ارزشمند، چیزی نیست که فراموش شود.»

وی در پایان با روحیه‌ای حرفه‌ای برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد و افزود: «برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم که بچه‌ها با تمام وجود برای نام ایران خواهند جنگید.»