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واکنش طاهری پس از خط خوردن از لیست تیم‌ملی

پست اینستاگرامی کسری طاهری پس از خط خوردن از لیست تیم ملی: با تمام وجود برای موفقیت ایران دعا می‌کنم
کد خبر: ۱۳۷۷۴۴۶
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2462 بازدید
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۵

واکنش طاهری پس از خط خوردن از لیست تیم‌ملی



به گزارش تابناک؛ کسری طاهری، بازیکن جوان فوتبال کشورمان پس از خط خوردن از لیست تیم ملی با انتشار متنی در صفحه شخصی نوشت: «فرصت همراهی تیم ملی در جام جهانی برای من فراهم نشد، اما افتخار پوشیدن این پیراهن، جنگیدن برای آن و حضور در کنار این مجموعه ارزشمند، چیزی نیست که فراموش شود.»

وی در پایان با روحیه‌ای حرفه‌ای برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد و افزود: «برای تیم ملی کشورم آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم که بچه‌ها با تمام وجود برای نام ایران خواهند جنگید.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
17
پاسخ
دمت گرم جوان جنتلمن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
15
پاسخ
درود بر این جوان رعنا و آینده دار.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
15
پاسخ
آفرین پسر تو هنوز جوانی راه درازی در پیش داری موفق باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
ماشاالاه به این فرهنگ بالا و درک عمیق! واقعا الگو هستید برای نخبگان ورزشی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
کسری طاهری بزرگزاده ی با فرهنگ
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