درخواست شدیداللحن اتحادیه اروپا از اسرائیل

مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، فرصت مهمی برای مهار تنش و باز کردن فصل جدیدی به سوی ثبات است، از هر ۲ طرف خواست با روحیه‌ای مثبت و سازنده به مذاکرات مستقیم ادامه دهند.

«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه این اتحادیه علاقه‌مند است گفت‌وگو میان ۲ طرف برای تضمین تثبیت آتش‌بس ادامه یابد، بر لزوم پایبندی کامل تمامی طرف‌ها به مفاد توافق و عدم افزودن هرگونه شرط اضافی که ممکن است مانع توافق شود، تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کالاس در ادامه توقف فوری تمامی عملیات‌های نظامی را خواستار شد و تاکید کرد که اجرای تدابیر امنیتی ذکر شده در توافق از جمله عقب‌نشینی حزب‌الله از مناطق واقع در جنوب رودخانه لیطانی و عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از خاک لبنان، اهمیت بسیاری دارد.

گفتنی است؛ مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان نیز بر لزوم اجرای کامل قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و انحصار سلاح برای دولت دلالت دارد، تاکید کرد و گفت: اتحادیه اروپا آماده ارائه حمایت‌های لازم از هرگونه تفاهم یا توافقی است که به تقویت امنیت و ثبات میان لبنان و تل‌آویو کمک کند.