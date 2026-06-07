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درخواست شدیداللحن اتحادیه اروپا از اسرائیل

مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه توافق آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، فرصت مهمی برای مهار تنش و باز کردن فصل جدیدی به سوی ثبات است، از هر ۲ طرف خواست با روحیه‌ای مثبت و سازنده به مذاکرات مستقیم ادامه دهند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۴۵
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3334 بازدید
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درخواست شدیداللحن اتحادیه اروپا از اسرائیل

«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه این اتحادیه علاقه‌مند است گفت‌وگو میان ۲ طرف برای تضمین تثبیت آتش‌بس ادامه یابد، بر لزوم پایبندی کامل تمامی طرف‌ها به مفاد توافق و عدم افزودن هرگونه شرط اضافی که ممکن است مانع توافق شود، تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کالاس در ادامه توقف فوری تمامی عملیات‌های نظامی را خواستار شد و تاکید کرد که اجرای تدابیر امنیتی ذکر شده در توافق از جمله عقب‌نشینی حزب‌الله از مناطق واقع در جنوب رودخانه لیطانی و عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از خاک لبنان، اهمیت بسیاری دارد.

گفتنی است؛ مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پایان نیز بر لزوم اجرای کامل قطعنامه شماره  ۱۷۰۱ شورای امنیت که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و انحصار سلاح برای دولت دلالت دارد، تاکید کرد و گفت: اتحادیه اروپا آماده ارائه حمایت‌های لازم از هرگونه تفاهم یا توافقی است که به تقویت امنیت و ثبات میان لبنان و تل‌آویو کمک کند.

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اروپا رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا اسرائیل عقب نشینی لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
13
پاسخ
اختیار سگشون از دستشون در رفته
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
13
پاسخ
وای چه شدید بود !
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
12
پاسخ
يه مشت حرف مفت از اتحاديه اروپا كه حتي ارزش شنيدن و وقت گذاشتن هم نداره اتحاديه اروپا اگر دنبال حل مشكلات اين چنيني ست ارسال سلاح به اسقاطيل رو ممنوع كند يا هرگونه تجارت و داد و ستد ر با اين رژيم تحرم كنه . بجاي اين خزعبلات كه پشيزي ارزش ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
9
پاسخ
به جای درخواست شدیداللحن ، کمکتان را به لین رژیم قطع کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
اگر اتحادیه اروپا عرضه داشت ایران تنگه هرمز را بسته اونا از گرسنگی مردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
7
پاسخ
رژیم های ترسو و جنایتکار اروپایی بجز اسپانیا، شریک اسراییل هستن اگه راست میگید تحریم شون کنید
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