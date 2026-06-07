کیفرخواست محاربه برای ۵ دزد نقاب دار مسلح تهران

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ اواخر سال ۱۴۰۱ بود که اولین شکایت از این باند به پلیس گزارش شد. وقتی کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی به محل سرقت که خانه مهندسی جوان بود رفتند، وی گفت: در خانه نشسته بودیم که ناگهان در باز شد و چهار مرد که صورت هایشان را با نقاب پوشانده بودند وارد خانه شدند. آنها سلاح و قمه و شمشیر به دست داشتند. مردان نقاب دار با تهدید اسلحه، ما را در اتاقی حبس کرده و وسایل باارزش را سرقت کردند.

به دنبال این شکایت، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و تحقیقات برای دستگیری اعضای باند آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد مردان نقاب دار پنج نفر بوده و یکی از آنها داخل خودرو به انتظار همدستانش مانده و چهار متهم دیگر وارد ساختمان شده و سرقت را انجام داده‌اند.

در ادامه مشخص شد اعضای این باند به چند خانه دیگر نیز با همین شیوه دستبرد زده‌اند و در بعضی مواقع صاحب خانه نیز در منزل حضور داشت و آنها با تهدید سناریوی سرقت هایشان را اجرا می‌کردند.

کارآگاهان پلیس در ادامه موفق شدند هویت اعضای باند را که دو برادر، خواهرزاده آنها و دو نفر از دوستانشان بودند شناسایی کنند و سرانجام متهمان در عملیات ویژه پلیس در ویلای اجاره‌ای در اطراف پایتخت دستگیر شدند. متهمان اعتراف کردند برای سرقت‌ها از شهر زادگاهشان راهی پایتخت شده و پس از اجرای سناریوی سرقت به شهرشان بازمی گشتند.

اتهام محاربه برای سارقان مسلح

سردسته این باند که یکی از برادران بود در تحقیقات به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد و گفت: ما در شهر پرسه می‌زدیم و با دیدن خانه‌های ویلایی یا کم واحد، با شکستن در پارکینگ یا در ورودی وارد شده و در واحد را نیز با کارت بانکی باز کرده و وارد آپارتمان‌ها می‌شدیم.

او ادامه داد: اگر صاحب خانه در منزل بود که با تهدید دست و پاهایش را می‌بستیم و با زور رمز گاوصندوق را گرفته و اقدام به سرقت میلیاردی می‌کردیم.

با اعتراف متهمان، آنها به بازسازی صحنه سرقت هایشان پرداختند و با تکمیل تحقیقات، با توجه به اینکه آنها باعث رعب و وحشت شده بودند، بازپرس دادسرای ویژه سرقت اتهام محاربه را برای آنها مطرح کرد و ۵ مرد مسلح به زودی در دادگاه عمومی و انقلاب تهران پای میز محاکمه خواهند رفت.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: اتهام محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟ محاربه به معنای «برهنه کردن سلاح برای ایجاد رعب و وحشت در مردم» است. بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که با استفاده از سلاح، نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند و باعث ترس و وحشت مردم شود، محارب محسوب می‌شود. مجازات محاربه یکی از چهار مجازات زیر است (به تشخیص قاضی و بر اساس میزان جرم): اعدام، به دار آویخته شدن، تبعید و حبس طولانی مدت، یا قطع دست راست و پای چپ. در این پرونده، سارقان با ورود مسلحانه به خانه‌ها و تهدید صاحبخانه‌ها با سلاح سرد و گرم، رعب و وحشت ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین دادگاه می‌تواند آنها را به اتهام محاربه محاکمه و به مجازات سنگین محکوم کند.

(کارشناسی) ۲: چرا پلیس موفق به دستگیری اعضای باند در ویلای اجاره‌ای در اطراف پایتخت شد؟ از نظر کارشناسی پلیس آگاهی، موفقیت در دستگیری این باند به چند عامل بستگی داشت:

۱. شناسایی الگوی رفتاری متهمان: پلیس متوجه شد که اعضای باند پس از هر سرقت به شهر زادگاهشان برمی گردند.

۲. رصد اطلاعاتی: با پیگیری تماس ها، تردد‌ها و بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت اعضا شناسایی شد.

۳. هماهنگی اطلاعاتی: پلیس با استفاده از سربازان گمنام و منابع محلی، مخفیگاه آن‌ها را در ویلای اجاره‌ای کشف کرد.

۴. عملیات غافلگیرانه: دستگیری همزمان همه اعضا در یک عملیات ضربتی، مانع از فرار یا از بین بردن ادله شد.

(حقوقی) ۳: آیا حضور صاحبخانه در منزل هنگام سرقت، مجازات سارقان را تشدید می‌کند؟ بله. قانون مجازات اسلامی، سرقت را به دو نوع «حدی» و «تعزیری» تقسیم می‌کند. سرقت مسلحانه از خانه، اگر همراه با تهدید و ایجاد ترس باشد، مشمول «سرقت حدی» می‌شود. اما اگر سارقان از مردم عادی (نه جیب بری) و با استفاده از سلاح و ایجاد وحشت سرقت کنند، علاوه بر مجازات حدی (قطع دست و پا)، به اتهام محاربه نیز محکوم می‌شوند. در این پرونده، حضور صاحبخانه در منزل، شدت جرم را نشان می‌دهد، زیرا سارقان نه تنها مال مردم را بردند، بلکه امنیت روانی آن‌ها را نیز هدف قرار دادند. این موضوع در صدور رأی اعدام یا حبس طولانی مدت تأثیر مستقیم دارد.

** (کارشناسی) ۴: چرا اعضای باند از کارت بانکی برای باز کردن در واحد‌ها استفاده می‌کردند؟ از نظر کارشناسی صحنه جرم، استفاده از کارت بانکی (مانند کارت عابربانک یا کارت‌های پلاستیکی مشابه) برای باز کردن در‌های ساختمان، یک شگرد رایج در سرقت‌های حرفه‌ای است. این روش معمولاً برای در‌هایی که قفل اتوماتیک دارند یا قفل‌های ساده‌ای دارند، مؤثر است. سارقان کارت را بین در و چهارچوب فرو می‌کنند و با فشار دادن، زبانه قفل را عقب می‌زنند. این نشان می‌دهد که اعضای این باند حرفه‌ای بوده و برای ورود به ساختمان ها، از قبل آموزش دیده‌اند. این روش همچنین اثری از شکسته شدن در به جا نمی‌گذارد و صاحبخانه متوجه سرقت نمی‌شود تا زمانی که وارد خانه شود.

(حقوقی) ۵: آیا اعضای باند می‌توانند با استناد به اینکه «سرقت هایشان بدون خشونت بوده»، از اتهام محاربه فرار کنند؟ خیر. در این پرونده، متهمان صراحتاً اعتراف کرده‌اند که از سلاح، قمه و شمشیر استفاده کرده‌اند و در مواردی صاحبخانه را با تهدید دست و پا بسته و گاوصندوق را خالی کرده‌اند. طبق قانون، استفاده از هر نوع سلاح (حتی تهدید به استفاده از آن) برای ایجاد رعب و وحشت، جرم محاربه را ثابت می‌کند. حتی اگر سارقان به کسی آسیب نرسانده باشند، صرف ورود مسلحانه به خانه و تهدید، مصداق محاربه است؛ بنابراین دفاعیات آن‌ها مبنی بر «بی ضرری» پذیرفته نمی‌شود و دادگاه حکم محاربه را برایشان صادر خواهد کرد.