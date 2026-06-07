توصیف سرلشکر انگلیسی درباره جنگ ایران و آمریکا

شان بل سرلشگر سابق نیروی هوایی انگلیس در توصیف صحنه رویارویی ایران و اسرائیل در جنگ رمضان گفت: «...ایران به کشوری تبدیل شده که عملاً فرمان را در دست دارد... ایرانی‌ها با موفقیت اهداف آمریکا را در هم کوبیدند... مقامات آمریکایی حاضر نیستند اعتراف کنند که شماری از رادارهای قدرتمندشان هدف قرار گرفته و ایران توانسته است به این حملات پاسخ متقابل بدهد... در شرایط کنونی، هیچ راه‌حل نظامی برای شکست دادن ایران وجود ندارد و تصور این واقعیت برای بسیاری دشوار است.» تحلیل کامل این نظامی ارشد انگلیسی را می‌بینید و می‌شنوید.