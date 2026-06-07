تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی فریدونکنار
به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ سرهنگ محمود حسینزاده روز یکشنبه اظهار داشت: در راستای اجرای قانون حفظ و حراست از اراضی ملی و آزادسازی حریم سواحل، طرح برخورد با متصرفان غیرمجاز با پیگیری اداره منابع طبیعی و دستور قاطع دادستان شهرستان فریدونکنار در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستان با حضور در محل، نسبت به قلع و قمع و تخریب دیوارکشیها و مستحدثات غیرمجاز در نوار ساحلی که بدون اخذ مجوزهای قانونی احداث شده بود، اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با بیان اینکه آزادسازی سواحل یکی از مطالبات بهحق مردم است، گفت: پلیس با هرگونه دستاندازی به اراضی ملی و ساحلی با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به حریم عمومی تجاوز کنند.
سرهنگ حسینزاده در پایان از تعامل و همکاری سازنده دستگاه قضا و اداره منابع طبیعی تقدیر کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز در حریم سواحل و اراضی ملی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
استان مازندران با در اختیار داشتن ۳۳۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر، همه ساله بیشترین تعداد مسافران و گردشگرانی را جذب میکند که هدف نخست آنان از سفر، لذت بردن از دریا و شنا در آن است.
ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی فریدونکنار تخریب شد
طرح سالمسازی دریا نیز همه ساله از ماه خرداد با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران دریا دوست در تمامی نقاط ساحلی مازندران اجرا میشود و تا اواخر شهریور ادامه مییابد.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصههای طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصههای طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصهها را مدیریت میکند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصههای جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگلهای هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید میشود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالشهای مهم این استان محسوب میشود.
طبق آمار رسمی سه هزار و ۸۰۰ خانوار عشایر بومی و یک هزار و ۶۰۰ خانوار عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی میکنند.
هر جا دست میذاریم میگن برای شخصیه، میشه تعریف منابع ملی رو به همه ایرانیان توضیح بدین؟