صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی فریدونکنار

فرمانده انتظامی فریدونکنار از آزاد سازی اراضی ساحلی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۳۳
| |
2506 بازدید
|
۵
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی فریدونکنار

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ سرهنگ محمود حسین‌زاده روز یکشنبه اظهار داشت: در راستای اجرای قانون حفظ و حراست از اراضی ملی و آزادسازی حریم سواحل، طرح برخورد با متصرفان غیرمجاز با پیگیری اداره منابع طبیعی و دستور قاطع دادستان شهرستان فریدونکنار در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستان با حضور در محل، نسبت به قلع و قمع و تخریب دیوارکشی‌ها و مستحدثات غیرمجاز در نوار ساحلی که بدون اخذ مجوز‌های قانونی احداث شده بود، اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار با بیان اینکه آزادسازی سواحل یکی از مطالبات به‌حق مردم است، گفت: پلیس با هرگونه دست‌اندازی به اراضی ملی و ساحلی با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد سودجویان به حریم عمومی تجاوز کنند.

سرهنگ حسین‌زاده در پایان از تعامل و همکاری سازنده دستگاه قضا و اداره منابع طبیعی تقدیر کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم سواحل و اراضی ملی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

استان مازندران با در اختیار داشتن ۳۳۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر، همه ساله بیشترین تعداد مسافران و گردشگرانی را جذب می‌کند که هدف نخست آنان از سفر، لذت بردن از دریا و شنا در آن است.

ساخت و ساز‌های غیرمجاز در نوار ساحلی فریدونکنار تخریب شد

طرح سالمسازی دریا نیز همه ساله از ماه خرداد با هدف ارائه خدمات مناسب به گردشگران دریا دوست در تمامی نقاط ساحلی مازندران اجرا می‌شود و تا اواخر شهریور ادامه می‌یابد.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌ها را مدیریت می‌کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

طبق آمار رسمی سه هزار و ۸۰۰ خانوار عشایر بومی و یک هزار و ۶۰۰ خانوار عشایر غیر بومی با حدود ۲ میلیون ۴۰۰ هزار واحد دامی سبک و سنگین در استان مازندران زندگی می‌کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ساخت و ساز فریدونکنار تخریب مازندران
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: «شیطان بنفش» در آب‌بندان بابل
رفع انسداد جاده چالوس / ترافیک سنگین در هراز
سمپاشی از آسمان ثریا تا میدان انقلاب
عکس: آغاز فصل نشاکاری برنج در شالیزارهای مازندران
انهدام باند ۱۳ نفره سارقان سریالی در مازندران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
4
پاسخ
متهم ردیف اول درکل کشور دهیاری ها و شوراها محلی هستند که با تغییرکاربری .به جهت کسب منافع مادی با دلالان محترم زدو بند انجام میدن . طرف رفته تمام مجوزها مثل اب و برق و پروانه و سند گرفته .حالا شما برید خراب کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پس استانداری و فرمانداری ها چیکار دارن میکنند!!!!!!! فقط حقوق میگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
جنگل های رو به نابودی چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
جنگل هارو نابود کردن. به اسم اینکه ما بومی اینجاییم تا ۲۰ متر داخل دریا به نام اجداد ما بوده همه چیز رو به نام خودشون میزنن پولی میکنن و میفروشن .
هر جا دست میذاریم میگن برای شخصیه، میشه تعریف منابع ملی رو به همه ایرانیان توضیح بدین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
واقعاً همه زیبایی ها شمال باساخت و ساز های درون جنگلهای شمال وکنار ساحل ها از بین رفته فقط بخاطر زدوبند با مسولین مرتبط ومنافع عده ای سود جو که طبیعت خدادای از بین رفته
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mKf
tabnak.ir/005mKf