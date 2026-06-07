نبض خبر
تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است
با وجود اعتراضات و انتقادات دانش آموزان درباره برگزاری حضوری امتحانات با وجود آموزش آنلاین و تاثیر معدل سال یازده تحصیلی در کنکور با توجه به وضعیت آموزش در یک سال اخیر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است» اظهارات خسروپناه را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۴۲
اینایی که پارسال یازدهم بودن مرتب به شما زنگ میزنند؟! پس این جمعیت چند صدهزار نقری که هفته پیش و این هفته اومدن اعتراض و کارزاری که در کمتر از۲۴ ساعت تعداد امضا ها پر شد چرا صدای اینارو نمیشنوید؟ چرا اینا شماره شمارو ندارن؟
پاسخ ها
مطهره| |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مریم| |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آیا شما تا به حال در کنکور شرکت کرده اید؟؟؟؟
آیا در دبیرستان تحصیل کرده اید؟؟؟؟؟
چرا در مورد مسئله ای تصمیم می گیری که هیچ تجربه ای در مورد آن ندارید؟؟؟؟
ناشناس| |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
باید همه درس ها را دوباره امتحان بدهید.
من نمی دانم این تصمیمات برای چه هدفی است.
ممنون از جناب خسروپناه و شورای عالی انقلاب فرهنگی که حواسشون کامل جمع هست و با این همه فشاری که از سوی مافیای کنکور وارد میشه عدالت رو برقرار میکنن و تاثیر قطعی پایه یازدهم رو تغییر نمیدن.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ما پشت کنکوری ها داریم له میشیم زیر نظر این مسئولین
ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به سد قبلی کنکور اضافه شد
این یعنی طبقه برخوردار حق دارند بروند آموزش عالی
بقیه جزو طبقه پیله گران، کدیوران، کارگران و....
محسوب می شودند
درست مانند دوران ساسانیان
این گروه نماینده دانش اموزان دزسخوان نیستند که اینجور نظر میدهند اون بیچاره ها حتی وقت ندارند ببینند توی کانال ها چیخبره. بعدشم براساس تاثیر قطعی معدل برنامه ریزی کردیم نباید گروهی راحت طلب حق دیکران ضایع کنند
پاسخ ها
زهرا| |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پارسا| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
کسانی که مجبورند ۱۶ امتحان رو داخل ۲۰ روز بدن ....
باید یه فکری به حال اونا بشه ....
تا یه جا میری از حقت برای تاثیر قطعی یازدهم دفاع کنی بهت میگن تاثیر مثبت به ضرر بچه های درس خون نیست.. خب اگر به نفع بچه های درس نخونه یعنی به ضرر درس خون هاس. چه حرفای بیخودی پخش کردن بین بچه ها. اونی که درس خون بوده راضی به مثبت شدن یازدهم نیست
این قانون از قبل مشخص بوده و کسی که از پارسال تا حالا کم کاری کرده خودش مقصره
پاسخ ها
پارسا| |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
باید به فکر اونا هم بود.....
علیرضا| |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پارسا| |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
الان ۲۰ روز برای ۱۶تا درس استاندارده؟
یازدهمیا پارسال ۶ درس رو داخل ۲۲ روز دادن ....
من ک می خواستم امسال ترمیم بزنم یازدهم رو از کجا میدونستم ک جنگ میشه
شما تو شهر ما بودین؟؟؟؟؟؟
ک نزدیک 3 ماه صدای انفجار میومد
حالا نشتسین در مورد ما نظر میدین
امسال به زور دوازدهم جمع کردیم چطوری این همه امتحان بدیم
بخدا این عین ظلمه اصلا خود ظلمه
شما تو شهر ما بودین؟؟؟؟؟؟
ک نزدیک 3 ماه صدای انفجار میومد
حالا نشتسین در مورد ما نظر میدین
امسال به زور دوازدهم جمع کردیم چطوری این همه امتحان بدیم
بخدا این عین ظلمه اصلا خود ظلمه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
زهرا| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این بنده خدا دانش آموزان رو درک نمیکنه!
چون اصلا درکی نسب به امتحانات نهایی و کنکور دانشگاه نداره، توی فضای دیگه درس خونده ، ولی برای مدرسه و دانشگاه داره تصمیم میگیره!
چون اصلا درکی نسب به امتحانات نهایی و کنکور دانشگاه نداره، توی فضای دیگه درس خونده ، ولی برای مدرسه و دانشگاه داره تصمیم میگیره!
اگر وعده ترمیم تک درس درست باشه ، و فاصله امتحانات استاندارد باشه ، میشه همزمان هر دو پایه رو شرکت کرد و آزمون داد ، هیچکسی هم ضرر نمیکنه چه دوازدهمی ها چه پشت کنکوریا.......
پاسخ ها
بوشهری| |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
یه سری نظرات میبینم یا کنکوری نیستید یا سهمیه ای چیزی دارید مگه میشه ادم انقدر فرومایه باشه؟ شایدم معنی تاثیر مثبت نمیدونید
البته که پارسلیا به نفعتون شد تو ارامش شش تا درس با فاصله زیاد امتحان دادید خیالتون راحته دلتون نمیسوزه که یکی سابقه نداره باید ۱۶تا درس تو همون بازه ای که شما ۶تادرس امتحان دادید امتحان بده، عدالت موج میزنه
البته که پارسلیا به نفعتون شد تو ارامش شش تا درس با فاصله زیاد امتحان دادید خیالتون راحته دلتون نمیسوزه که یکی سابقه نداره باید ۱۶تا درس تو همون بازه ای که شما ۶تادرس امتحان دادید امتحان بده، عدالت موج میزنه
پاسخ ها
علیرضا| |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷