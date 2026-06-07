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کد خبر:۱۳۷۷۴۳۱
کد خبر:۱۳۷۷۴۳۱
2479 بازدید
نظرات: ۴۲
نبض خبر

تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است

با وجود اعتراضات و انتقادات دانش آموزان درباره برگزاری حضوری امتحانات با وجود آموزش آنلاین و تاثیر معدل سال یازده تحصیلی در کنکور با توجه به وضعیت آموزش در یک سال اخیر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است» اظهارات خسروپناه را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالحسین خسروپناه ویدیو دانش آموزان کنکور تاثیر معدل در کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
31
پاسخ
اینایی که پارسال یازدهم بودن مرتب به شما زنگ میزنند؟! پس این جمعیت چند صدهزار نقری که هفته پیش و این هفته اومدن اعتراض و کارزاری که در کمتر از۲۴ ساعت تعداد امضا ها پر شد چرا صدای اینارو نمیشنوید؟ چرا اینا شماره شمارو ندارن؟
پاسخ ها
مطهره
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تاثیر قطعی یازدهم برای کسانی که پارسال درسشون رو خوندن آرامش خیال میاره. هر کس به اندازه تلاشش باید به نتیجه برسه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تعداد کسایی که تو کنکور قبول میشن هم از تعداد ناموفق ها کمتره ولی دلیل نمیشه نتیجه کنکور نادیده گرفته بشه
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جناب خسروپناه زیبا فرمودید که ما تو شرایط معمول کشور امتحانای یازدهم رو دادیم. حالا منطقی نیست اون نمرات رو از ما بگیرن و تاثیر دوازدهم که شرایط جالبی نداشتیم رو یک و نیم برابر کنن، کاش واقعا اگر حرفی میزنن اول به تبعاتش فکر کنن....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جناب حجت الا سلام خسرو پناه
آیا شما تا به حال در کنکور شرکت کرده اید؟؟؟؟
آیا در دبیرستان تحصیل کرده اید؟؟؟؟؟
چرا در مورد مسئله ای تصمیم می گیری که هیچ تجربه ای در مورد آن ندارید؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مضحک اینست که اگر یک درس را بخواهی ترمیم کنی
باید همه درس ها را دوباره امتحان بدهید.
من نمی دانم این تصمیمات برای چه هدفی است.
سعید بابایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
37
5
پاسخ
ممنون از جناب خسروپناه و شورای عالی انقلاب فرهنگی که حواسشون کامل جمع هست و با این همه فشاری که از سوی مافیای کنکور وارد میشه عدالت رو برقرار میکنن و تاثیر قطعی پایه یازدهم رو تغییر نمیدن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
کدوم مافیا
ما پشت کنکوری ها داریم له میشیم زیر نظر این مسئولین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دیوار و سد ساخته شده توسط خسروپناه
به سد قبلی کنکور اضافه شد
این یعنی طبقه برخوردار حق دارند بروند آموزش عالی
بقیه جزو طبقه پیله گران، کدیوران، کارگران و....
محسوب می شودند
درست مانند دوران ساسانیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
33
4
پاسخ
این گروه نماینده دانش اموزان دزسخوان نیستند که اینجور نظر میدهند اون بیچاره ها حتی وقت ندارند ببینند توی کانال ها چیخبره. بعدشم براساس تاثیر قطعی معدل برنامه ریزی کردیم نباید گروهی راحت طلب حق دیکران ضایع کنند
پاسخ ها
زهرا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دقیقا بخاطر تنبلی یه عده ای و حمایت مشاورهای مجازی باید دلهره نادیده گرفته شدن زحمات پارسالمون رو داشته باشیم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مشاورهایی که دارن از این کارزار حمایت میکنن میخوان بین بچه ها محبوبیت جمع کنن و تبلیغ کارشونه چون نود درصد بچه ها تنبلن و با تنبل پروری خوب میشه بینشون محبوب شد
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگر متوجه بشید ، مسئله پشت کنکوری ها هستن !!!!!
کسانی که مجبورند ۱۶ امتحان رو داخل ۲۰ روز بدن ....
باید یه فکری به حال اونا بشه ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
27
4
پاسخ
تا یه جا میری از حقت برای تاثیر قطعی یازدهم دفاع کنی بهت میگن تاثیر مثبت به ضرر بچه های درس خون نیست.. خب اگر به نفع بچه های درس نخونه یعنی به ضرر درس خون هاس. چه حرفای بیخودی پخش کردن بین بچه ها. اونی که درس خون بوده راضی به مثبت شدن یازدهم نیست
علیرضا
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
26
3
پاسخ
این قانون از قبل مشخص بوده و کسی که از پارسال تا حالا کم کاری کرده خودش مقصره
پاسخ ها
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگر متوجه بشید مسئله پشت کنکوریا هستن !!!!
باید به فکر اونا هم بود.....
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
داداش من خودم پشت کنکوری هستم. برای هر دو پایه به کش خوندم و برام فرق نداره امتحانا فشرده باشه یا نه. نباید زحمتت پوچ بشه. میتونن بین امتحانا وقت بیشتری بدن که به نفع کسی که نخونده هم بشه
پارسا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
داداش منم نظرم همینه برگزاری یازدهم و دوازدهم، هم ترمیم تک درس ، هم فاصله استاندارد
الان ۲۰ روز برای ۱۶تا درس استاندارده؟
یازدهمیا پارسال ۶ درس رو داخل ۲۲ روز دادن ....
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
23
پاسخ
من ک می خواستم امسال ترمیم بزنم یازدهم رو از کجا میدونستم ک جنگ میشه
شما تو شهر ما بودین؟؟؟؟؟؟
ک نزدیک 3 ماه‌ صدای انفجار میومد
حالا نشتسین در مورد ما نظر میدین
امسال به زور دوازدهم جمع کردیم چطوری این همه امتحان بدیم
بخدا این عین ظلمه اصلا خود ظلمه
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ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سال یازدهمم که درس نخودید بخاطر جنگ بود؟
زهرا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ظلم نادیده گرفته شدن تلاش بقیه هس
خادم
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
20
پاسخ
این بنده خدا دانش آموزان رو درک نمیکنه!
چون اصلا درکی نسب به امتحانات نهایی و کنکور دانشگاه نداره، توی فضای دیگه درس خونده ، ولی برای مدرسه و دانشگاه داره تصمیم میگیره!
آرتین رمضانی
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
25
4
پاسخ
سپاس شورای عالی. عدالتتون دوباره انگیزه بهم داد.
پارسا
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
14
4
پاسخ
اگر وعده ترمیم تک درس درست باشه ، و فاصله امتحانات استاندارد باشه ، میشه همزمان هر دو پایه رو شرکت کرد و آزمون داد ، هیچکسی هم ضرر نمیکنه چه دوازدهمی ها چه پشت کنکوریا.......
پاسخ ها
بوشهری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به شدت موافقم. نه سیخ بسوزه نه کباب :)
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
23
پاسخ
یه سری نظرات میبینم یا کنکوری نیستید یا سهمیه ای چیزی دارید مگه میشه ادم انقدر فرومایه باشه؟ شایدم معنی تاثیر مثبت نمیدونید
البته که پارسلیا به نفعتون شد تو ارامش شش تا درس با فاصله زیاد امتحان دادید خیالتون راحته دلتون نمیسوزه که یکی سابقه نداره باید ۱۶تا درس تو همون بازه ای که شما ۶تادرس امتحان دادید امتحان بده، عدالت موج میزنه
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
داداش من خودم سایقه یازدهم ندارم ولی از اول سال حواسم بوده براش بخونم. اون ساعتایی که گذاشتم یازدهم خوندم چرا باید پوچ بشه! نخوندی خب کم کاری از شما بوده چون از اول قرار بر تاثیر قطعی بوده
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