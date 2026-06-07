با وجود اعتراضات و انتقادات دانش آموزان درباره برگزاری حضوری امتحانات با وجود آموزش آنلاین و تاثیر معدل سال یازده تحصیلی در کنکور با توجه به وضعیت آموزش در یک سال اخیر، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور 1405 قطعی است» اظهارات خسروپناه را می‌بینید و می‌شنوید.