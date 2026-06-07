به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای سه شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.

شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز ۱۷ خردادماه و بنا بر اطلاعات ایستگاه‌هایی که در حال حاضر در استان خوزستان فعال هستند، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری اهواز ۱۵۵، نیوساید اهواز ۱۵۱، هندیجان ۱۵۴ و بهبهان ۱۶۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی در ادامه افزود: بر این اساس هوای شوش و کارون در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری گفت: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، دزفول، گتوند، شوشتر، رامهرمز، خرمشهر و شادگان در وضعیت «قابل قبول» و هوای آغاجاری در شرایط «پاک» بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.