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کد خبر: ۱۳۷۷۴۲۸
بازدید: ۳۱۸۱

عکس:سفر پاپ به اسپانیا و جزایر قناری

پاپ لئو چهاردهم در سفر به اسپانیا و جزایر قناری، در آیین‌های مذهبی، دیدار‌های مردمی و برنامه‌های رسمی حضور یافت. تصاویر منتشرشده از این سفر، استقبال گسترده شهروندان، حضور پاپ در میان مردم و برگزاری مراسم مذهبی در مناطق مختلف را نشان می‌دهد؛ سفری که با تأکید بر صلح، همبستگی و تقویت ارتباط با جوامع محلی همراه بود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پاپ لئو چهاردهم اسپانیا جزایر قناری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.