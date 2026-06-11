عکس:سفر پاپ به اسپانیا و جزایر قناری

پاپ لئو چهاردهم در سفر به اسپانیا و جزایر قناری، در آیین‌های مذهبی، دیدار‌های مردمی و برنامه‌های رسمی حضور یافت. تصاویر منتشرشده از این سفر، استقبال گسترده شهروندان، حضور پاپ در میان مردم و برگزاری مراسم مذهبی در مناطق مختلف را نشان می‌دهد؛ سفری که با تأکید بر صلح، همبستگی و تقویت ارتباط با جوامع محلی همراه بود.