ترافیک سنگین در هراز و محورهای ورودی تهران

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر محور هراز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است.

وی افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران نیز ترافیک سنگین در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: آزادراه ساوه – تهران در حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین – تهران در محدوده قلعه‌نو نیز دارای بار ترافیکی سنگین هستند.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

وی در خصوص شرایط جوی نیز خاطرنشان کرد: در محورهای چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد و در برخی محورهای استان مازندران نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین یادآور شد: محور پاتاوه – دهدشت همچنان به عنوان محور مسدود غیرشریانی در فهرست انسدادهای جاده‌ای کشور قرار دارد.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.