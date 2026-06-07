عکس: نمایش هوایی موزه نیروی هوایی آفریقای جنوبی در پرتوریا

نمایش سالانه موزه نیروی هوایی آفریقای جنوبی (SAAF) روز شنبه در شهر پرتوریا برگزار شد و هواپیماهای مختلف با اجرای نمایش‌های هوایی توجه علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان را به خود جلب کردند.