نبض خبر
ترامپ: ایرانیان قوی و مغرورند اما چارهای جز این ندارند!
دونالد ترامپ در گفتوگو با ان بی سی ادعا کرد: «ایرانیان قوی و مغرور هستند اما چارهای جز رسیدن به توافق ندارند.» اظهارات ترامپ را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
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ترامپ: با یک مقام بسیار عالیرتبه ایران دیدار داشتیم؛ فوق العاده بود، واقعاً میخواهند توافق کنند +زیرنویس
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مقصر کسانی هستند در ایران که پیک ها و پیام های این یانکی چاقو کش را تحویل می گیرند. وپیام ضعف مخابره می کنند و او را اینچنین گستاخ و زیاده خواه نموده اند.
آقایان به چه زبانی به شما بگوییم حداقل به مدت 15 روز پاسخ هیچ میانجی و تلفنی را ندهید.
آقایان به چه زبانی به شما بگوییم حداقل به مدت 15 روز پاسخ هیچ میانجی و تلفنی را ندهید.
ترامپ هر چی توان داشت استفاده کرد و به خیلی هم التماس کرد بیان کمکش کنند که نیومدند این مردک فقط زبان زور میفهمد و بس.
عنوان این متن را اینجوری اصلاح کنید: "ترامپ ضعیف ومغروراست اما چاره ای جز توافق ندارد"