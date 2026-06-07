دونالد ترامپ در گفت‌وگو با ان بی سی ادعا کرد: «ایرانیان قوی و مغرور هستند اما چاره‌ای جز رسیدن به توافق ندارند.» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.