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کد خبر:۱۳۷۷۴۱۶
کد خبر:۱۳۷۷۴۱۶
1385 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

ترامپ: ایرانیان قوی و مغرورند اما چاره‌ای جز این ندارند!

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با ان بی سی ادعا کرد: «ایرانیان قوی و مغرور هستند اما چاره‌ای جز رسیدن به توافق ندارند.» اظهارات ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
8
پاسخ
مقصر کسانی هستند در ایران که پیک ها و پیام های این یانکی چاقو کش را تحویل می گیرند. وپیام ضعف مخابره می کنند و او را اینچنین گستاخ و زیاده خواه نموده اند.
آقایان به چه زبانی به شما بگوییم حداقل به مدت 15 روز پاسخ هیچ میانجی و تلفنی را ندهید.
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
6
پاسخ
ترامپ هر چی توان داشت استفاده کرد و به خیلی هم التماس کرد بیان کمکش کنند که نیومدند این مردک فقط زبان زور میفهمد و بس.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
عنوان این متن را اینجوری اصلاح کنید: "ترامپ ضعیف ومغروراست اما چاره ای جز توافق ندارد"
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
1
پاسخ
جنگ
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
وقتی انتقام خون عالی ترین مقام کشور رو نگیرید همین میشه
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
باید جنگ کرد و با جنگ حقمان رابگیریم نه با مذاکره
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