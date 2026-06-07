ماجرای تجمع اعتراضی دانشآموزان چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز؛ تعدادی از دانشآموزان و داوطلبان کنکور روز شنبه در چند شهر ایران تجمع اعتراضی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ برگزار کردند.
بر اساس گزارشهای میدانی، معترضان خواستار حذف تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم و تبدیل آن به تأثیر مثبت در فرآیند پذیرش دانشگاهها هستند.
دیگر مطالبه دانشآموزان در این تجمعات، برگزاری مجازی امتحانات نهایی بود. یکی از شرکتکنندگان در تجمعات به خبرنگار فارس گفته است اختلال در روند آموزشی ناشی از جنگ تحمیلی ایران و آمریکا، آمادگی آنها برای امتحانات نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.
پیش از این، وزیر آموزش و پرورش ظهر شنبه اعلام کرد امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
در این رابطه، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی روز شنبه تغییر در مصوبه کنکور را خلاف عدالت خواند و گفت: تصمیم بر تأثیر مثبت دروس یازدهم برای کنکور ۱۴۰۴ اتخاذ شده بود و تغییر ناگهانی برای کنکور ۱۴۰۵، منجر به تبعیض و بیعدالتی برای داوطلبان میشود.
با وجود این موضعگیریها، برخی از دانشآموزان ابراز امیدواری کردهاند که در نشستهای آینده شورای معین، پیشنهادهایی برای بازنگری در نحوه اعمال سوابق تحصیلی یا کاهش فشار ناشی از امتحانات مورد بررسی قرار گیرد.
نه به حق است نه تعداد قابل توجهی هستند.
حق با قانون مصوب است. نباید تغییر کند.
تغییر قانون مصوب یعنی هرج و مرج.
و بی نظمی همیشه مطلوب تنبل ها و زیرکاردرروها ست
دیدی حالا درست فکر نمیکنی!
اتفاقا خوبه بدونی من امسال دو تا دانش آموز یازدهمی دارم که پای کنکوری اند.
و خودمم همین کنکور را چند سال پیش پشت سر گذاشتم با همه مشکلاتش خداروشکر موفقم بودم
از اول گفته شده برگزاری امتحانات موکول به بعد از جنگ است.
همه مدارس تعطیل و آموزش آنلاین شد.
حالا یه عده کار نکردند و میخوان شرایطو تغییر بدن.
نباید تغییری ایجاد بشه.
وقتی هم گفته شده امتحانات بعد از خاتمه جنگ برگزار میشه پس بهانه ی عدم امنیت وارد نیست.