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ماجرای تجمع اعتراضی دانش‌آموزان چیست؟

تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور روز شنبه در چند شهر ایران تجمع اعتراضی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ برگزار کردند. تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور روز شنبه در چند شهر ایران تجمع اعتراضی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۱۵
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2226 بازدید
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۱۶
ماجرای تجمع اعتراضی دانش‌آموزان چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز؛ تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور روز شنبه در چند شهر ایران تجمع اعتراضی به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ برگزار کردند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، معترضان خواستار حذف تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم و تبدیل آن به تأثیر مثبت در فرآیند پذیرش دانشگاه‌ها هستند.

دیگر مطالبه دانش‌آموزان در این تجمعات، برگزاری مجازی امتحانات نهایی بود. یکی از شرکت‌کنندگان در تجمعات به خبرنگار فارس گفته است اختلال در روند آموزشی ناشی از جنگ تحمیلی ایران و آمریکا، آمادگی آنها برای امتحانات نهایی را تحت تأثیر قرار داده است.

پیش از این، وزیر آموزش و پرورش ظهر شنبه اعلام کرد امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

در این رابطه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه تغییر در مصوبه کنکور را خلاف عدالت خواند و گفت: تصمیم بر تأثیر مثبت دروس یازدهم برای کنکور ۱۴۰۴ اتخاذ شده بود و تغییر ناگهانی برای کنکور ۱۴۰۵، منجر به تبعیض و بی‌عدالتی برای داوطلبان می‌شود.

با وجود این موضع‌گیری‌ها، برخی از دانش‌آموزان ابراز امیدواری کرده‌اند که در نشست‌های آینده شورای معین، پیشنهاد‌هایی برای بازنگری در نحوه اعمال سوابق تحصیلی یا کاهش فشار ناشی از امتحانات مورد بررسی قرار گیرد.

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برچسب ها
تجمع اعتراض دانش آموزان سوابق تحصیلی کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
37
پاسخ
حتما مطالبه ایشان به حق است که تعداد زیادی اعتراض دارند. باید سریعا بررسی شود و خواسته آنها برآورده شود.
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اصلا اینطور نیست.
نه به حق است نه تعداد قابل توجهی هستند.
حق با قانون مصوب است. نباید تغییر کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
26
پاسخ
یک کارزار برای تاثیر مثبت زاه اندازی شد و در کتر از ۲۴ساعت بیش از ۱۰۰هزار نفر رای دادند، این یک مطالبه عمومی است تاثیر یازدهم باید برای همیشه مثبت شود وگرنه شاهد حضور مافیا و تبعیض در پایه یازدهم خواهیم بود
پاسخ ها
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
قبلا همه این حرفها بررسی شده که قانونش تصویب و ابلاغ شده.
تغییر قانون مصوب یعنی هرج و مرج.
و بی نظمی همیشه مطلوب تنبل ها و زیرکاردرروها ست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اون دوستمون که میگه نتیجه تغییر مطلوب تنبل ها هست شما یا کنکوری نیستی یا نمیدونی اگه بمونی پشت کنکور چه بلایی سرت میاد بعد همین خودت در به در دنبال راه میگردی، تاثیر مثبت یعنی ضایع نشدن حق کسی
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
جناب ناشناس 10:23
دیدی حالا درست فکر نمیکنی!
اتفاقا خوبه بدونی من امسال دو تا دانش آموز یازدهمی دارم که پای کنکوری اند.
و خودمم همین کنکور را چند سال پیش پشت سر گذاشتم با همه مشکلاتش خداروشکر موفقم بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
16
پاسخ
با توجه به شرایط کشور جان دانش آموزان مهمتر از برگزار امتحانات به صورت حضوری به خاطر یکسری کشمکش های درونی مدیریتی است در برنامه صف اول با صحبت های آقای خسرو پناه موضوع را به جناح بندی مرتبط می کردند ولی خدمت ایشان عرض کنم نگذارید مدرسه میناب دیگری تکرار شود
پاسخ ها
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
بهانه نیارید
از اول گفته شده برگزاری امتحانات موکول به بعد از جنگ است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
2
پاسخ
چرا صورتها محو شده اند!!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
برای اینکه بعدا دردسر محرومیت از امتحان و کنکور براشون پیش نیاد، اخه اینجا برعکس همه جای دنیا هست اینجا حق اعتراضی نیست و اگرم اعتراض کنی برات دردسر درست میشه
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
24
5
پاسخ
شرایط برای همه یکسان بود.
همه مدارس تعطیل و آموزش آنلاین شد.
حالا یه عده کار نکردند و میخوان شرایطو تغییر بدن.
نباید تغییری ایجاد بشه.
وقتی هم گفته شده امتحانات بعد از خاتمه جنگ برگزار میشه پس بهانه ی عدم امنیت وارد نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دستم خورد اشتباهی رای مثبت دادم ، شرایط برای هیچکس یکسان نیست احتمالا شما هم کنکوری نباشی حرف از دل سیر میزنی، بعد هم مگه جنگ خاتمه پیدا کرده؟ شما قراردادی دیدی امضا بشه تضمین کنه موقع امتحان حوضه مارو نمیزنن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
22
پاسخ
کل ماجرا اینه وزارتخانه آموزش و پرورش کلا با این وزیر و معاونان کارنابلد نابود شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
19
پاسخ
وزیر آموزش و پرورش استعفا استعفا
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
1
پاسخ
این همان وزیر آموزش و پرورشی است که به بچه های اول دبستانی می گفت ساعت ۶ صبح برید مدرسه چون کمبود برق داریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
3
پاسخ
وزارت آموزش و پرورش دیگه توان آموزش خوب نداره با آموزش بی کیفیت مجازی چه سوابقی بچه تیز هوشانی دیدم شاکی از آموزش و بی برنامگی آموزش و پرورش - خسروپناه خیلی درکی از جامعه امروزی نداره اصرار بر اشتباه داره
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