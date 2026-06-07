گزارش تازه از ناکامی موساد در ایران

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که موساد یک میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) و تیمی متشکل از صد‌ها نفر را به پروژه‌ای با هدف سرنگونی نظام در ایران اختصاص داده بود، اما نتایج آن ناامیدکننده از کار درآمد.

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از دو منبع آگاه فاش کرد که معاون رئیس «موساد» که با حرف «الف» از او یاد شده، حدود یک سال پیش بودجه‌ای به میزان یک میلیارد شِکِل و تیمی شامل صدها نفر دریافت کرده بود تا پروژه‌ای با هدف «سرنگونی نظام در ایران» را اجرا کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این شبکه افزود که «نتایج این پروژه، همان‌طور که امروز روشن شده است، به‌هیچ‌وجه چشمگیر نبود، بلکه تا حد زیادی ناامیدکننده بوده است.»

در ۲۲ مارس نیز روزنامه نیویورک تایمز فاش کرده بود که «بنیامین نتانیاهو برای متقاعد کردن ترامپ به این‌که سرنگونی نظام در ایران واقع‌بینانه است، به خوش‌بینی موساد نسبت به وقوع اعتراضات در ایران اتکا کرده بود.»

این گزارش افزود: «نتانیاهو از احتمال توقف جنگ توسط ترامپ ناراضی بود، در حالی که عملیات‌های موساد هنوز به نتیجه نرسیده بود.»

بنا به گزارش کانال ۱۲ در ماه‌های اخیر در اراضی اشغالی تبادل اتهاماتی بین مقامات این رژیم به‌ویژه اتهام‌هایی که متوجه دستگاه موساد است، صورت گرفته است و موساد را مسئول عدم سقوط نظام در ایران می‌دانند؛ «با وجود اینکه برآوردهای قبلی مبنی بر اعتراضات در خیابان‌های ایران پس از حملات متمرکز آمریکا و اسرائیل وجود داشت.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه گذشته حمله‌ متجاوزانه مشترکی علیه ایران آغاز کردند که حدود ۴۰ روز ادامه داشت.