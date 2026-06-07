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پدری که کودک خردسال خود را به قتل رساند

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری مردی خبر داد که پس از مصرف مواد مخدر شیشه و در حالت توهم، پسر خردسال خود را به قتل رسانده و از محل گریخته بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۱۰
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1857 بازدید
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۱۱

پدری که کودک خردسال خود را به قتل رساند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری سریع عامل قتل یک کودک خردسال در شهرستان هفتکل خبر داد و گفت: متهم که پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار توهم شده بود، کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جنایت شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ سهراب حسین‌نژاد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم که پدر مقتول است، پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار حالات توهمی و رفتار‌های خشونت‌آمیز شده و در این شرایط اقدام به قتل فرزند خردسال خود کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به فرار متهم پس از وقوع جنایت گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند در کمتر از یک ساعت مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

سرهنگ حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

گفتنی است این حادثه تلخ روز جمعه بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت.

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دستگیری قتل قاتل مواد مخدر صنعتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
30
پاسخ
خب حالا با این انگل کثیف چه می کنید؟ چون پدر آن طفل معصوم است او را مالک جانش دانسته و رهایش می کنید؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
20
پاسخ
ولی دم است متاسفانه قصاص نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
23
پاسخ
عالمان دین باید در قوانین یک بازنگری کنند ، که یک درنده نابهنجار نمیتواند کودک و پاک و معصوم را به قتل برساند و قسر در برود ،این دیگر از کودک آزاری گذشته و یک جنایتی است که اذهان مردم را دآغان میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
5
پاسخ
پدر اعدام نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
قانونو درست و به روز کنین.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به همین دلیل به اصطلاح "پدرها" راحت جنایت می‌کنند و ککشان هم نمی‌گزد
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
8
پاسخ
چرا اینقدر در جامعه قتل اتفاق میوفته ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
8
پاسخ
بر قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و مواد مضر تا صبح قیامت لعنت..‌
چرا باید اینقدر آزادانه خرید و فروش کنن و وحشیانه به جان افراد معصوم جامعه بیوفتن. قدری قاطعانه برخورد کنید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
برخورد با این افراد کثیف قاطعانه نیست. آزادانه خرید و فروش میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
پدر شدن لیاقت میخواهد
همانطور که مادر شدن لیاقت میخواهد
چرابه این سادگی اجازه میدهید صاحب فرزند شوید وقتی شرایطش را ندارید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
0
پاسخ
چرا عکس میگذارید؟ واقعا جای تاسفه. به چه اجازه ای؟
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