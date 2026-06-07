پدری که کودک خردسال خود را به قتل رساند
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری سریع عامل قتل یک کودک خردسال در شهرستان هفتکل خبر داد و گفت: متهم که پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار توهم شده بود، کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جنایت شناسایی و بازداشت شد.
سرهنگ سهراب حسیننژاد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم که پدر مقتول است، پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار حالات توهمی و رفتارهای خشونتآمیز شده و در این شرایط اقدام به قتل فرزند خردسال خود کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به فرار متهم پس از وقوع جنایت گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند در کمتر از یک ساعت مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
سرهنگ حسیننژاد خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
گفتنی است این حادثه تلخ روز جمعه بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشت.
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