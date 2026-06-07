پدری که کودک خردسال خود را به قتل رساند

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری مردی خبر داد که پس از مصرف مواد مخدر شیشه و در حالت توهم، پسر خردسال خود را به قتل رسانده و از محل گریخته بود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری سریع عامل قتل یک کودک خردسال در شهرستان هفتکل خبر داد و گفت: متهم که پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار توهم شده بود، کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب جنایت شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ سهراب حسین‌نژاد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم که پدر مقتول است، پس از مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه دچار حالات توهمی و رفتار‌های خشونت‌آمیز شده و در این شرایط اقدام به قتل فرزند خردسال خود کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان با اشاره به فرار متهم پس از وقوع جنایت گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند در کمتر از یک ساعت مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

سرهنگ حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

گفتنی است این حادثه تلخ روز جمعه بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشت.