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کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۹
بازدید: ۲۲۷۰
نظرات: ۱

عکس: رونق مجلات دست‌ساز در ژاپن؛ پاسخ خلاقانه به عصر هوش مصنوعی

با وجود افت شدید صنعت نشر در ژاپن، انتشار مستقل و مجلات دست‌ساز موسوم به «زین» در میان هنرمندان و نسل جوان رو به گسترش است؛ روندی که نشان می‌دهد علاقه به کاغذ و چاپ در عصر هوش مصنوعی و رسانه‌های دیجیتال همچنان زنده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مجلات دست‌ساز ژاپن
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
لطفی که خوندن مجله و روزنامه کاغذی داره هیچی نداره
صفحه نمایش گوشی فقط چشمامون رو ضعیف میکنه
پاسخ
2
1