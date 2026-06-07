عکس: رونق مجلات دست‌ساز در ژاپن؛ پاسخ خلاقانه به عصر هوش مصنوعی

با وجود افت شدید صنعت نشر در ژاپن، انتشار مستقل و مجلات دست‌ساز موسوم به «زین» در میان هنرمندان و نسل جوان رو به گسترش است؛ روندی که نشان می‌دهد علاقه به کاغذ و چاپ در عصر هوش مصنوعی و رسانه‌های دیجیتال همچنان زنده است.