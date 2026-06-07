عکس: آغاز برداشت سیر در همدان؛ قطب تولید سیر کشور
استان همدان که با تولید سالانه بیش از ۶۰ هزار تن سیر و موسیر جایگاه نخست کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است، از خردادماه فصل برداشت سیر را آغاز میکند؛ برداشتی که تا مردادماه ادامه دارد.
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برچسبها:عکس خبری برداشت سیر همدان
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