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کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۰
بازدید: ۳۶۳۳
نظرات: ۲

عکس: آغاز برداشت سیر در همدان؛ قطب تولید سیر کشور

استان همدان که با تولید سالانه بیش از ۶۰ هزار تن سیر و موسیر جایگاه نخست کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است، از خردادماه فصل برداشت سیر را آغاز می‌کند؛ برداشتی که تا مردادماه ادامه دارد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری برداشت سیر همدان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
از دو ماه پیش تو مشهد دارن سیر همدان میفروشن! تازه برداشت شروع شده! باز کلاه رفت سرم؟
پاسخ
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ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
خدا قوت. همشهریان عزیز
پاسخ
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