عکس: آغاز برداشت سیر در همدان؛ قطب تولید سیر کشور

استان همدان که با تولید سالانه بیش از ۶۰ هزار تن سیر و موسیر جایگاه نخست کشور را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است، از خردادماه فصل برداشت سیر را آغاز می‌کند؛ برداشتی که تا مردادماه ادامه دارد.