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دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با عراقچی

کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۶
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دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

علی چگنی سفیر جمهوري اسلامي ايران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. 

به گزارش تابناک؛ سفیر کشورمان در کاراکاس، در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران–کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

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ونزوئلا عباس عراقچی دیدار سفیر ایران وزیر امور خارجه
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