عکس: دیدار حدادعادل با خانواده شهیدان گرانقدر، خاجی و صاحبدل

غلامعلی حدادعادل به همراه حسن خجسته، اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و جمعی از اصحاب رسانه با حضور در منزل شهیدان سعید صاحبدل و اکبر خاجی، از یاران دیرین رهبر شهید انقلاب، با خانواده این شهیدان دیدار و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.