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کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۵
بازدید: ۲۷۲۲

عکس: دیدار حدادعادل با خانواده شهیدان گرانقدر، خاجی و صاحبدل

غلامعلی حدادعادل به همراه حسن خجسته، اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و جمعی از اصحاب رسانه با حضور در منزل شهیدان سعید صاحبدل و اکبر خاجی، از یاران دیرین رهبر شهید انقلاب، با خانواده این شهیدان دیدار و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

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برچسب‌ها:
تک عکس حدادعادل خانواده شهید شهید خاجی شهید صاحبدل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.