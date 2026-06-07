عکس: دیدار حدادعادل با خانواده شهیدان گرانقدر، خاجی و صاحبدل
غلامعلی حدادعادل به همراه حسن خجسته، اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و جمعی از اصحاب رسانه با حضور در منزل شهیدان سعید صاحبدل و اکبر خاجی، از یاران دیرین رهبر شهید انقلاب، با خانواده این شهیدان دیدار و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.
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