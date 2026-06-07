عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!

تصویر زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی؛ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش تابناک، تصویری زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی را مشاهده می‌کنید که در روز جمعه ۱۵ خرداد ثبت شده است.