عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
تصویر زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی؛ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۳| |
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به گزارش تابناک، تصویری زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی را مشاهده میکنید که در روز جمعه ۱۵ خرداد ثبت شده است.
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ببخشید این الان قشنگه؟؟؟رودخونه رنگ قیره!!!!
پاسخ ها
امیر| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگه باغچه دارید، خیس کنید و یک قسمتش حالت حوزچه ای آب بریز بعد با زاویه 35 درجه از اون حوزچه پشت به آفتاب عکس بگیر. توی عکس ببین چه رنگی میشه.
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