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عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!

تصویر زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی؛ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۳
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41277 بازدید
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۷

عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!

به گزارش تابناک، تصویری زیبا از شروع بهار در ارتفاعات بوزسینا ـ ۳۵ کیلومتری ارومیه ـ نقطه صفر مرزی را مشاهده می‌کنید که در روز جمعه ۱۵ خرداد ثبت شده است.

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برچسب ها
آذربایجان غربی ارومیه ارتفاعات نقطه صفر مرزی فصل بهار برف طبیعت بهاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
0
پاسخ
ای جان پس بریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
زیبا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
0
پاسخ
ببخشید این الان قشنگه؟؟؟رودخونه رنگ قیره!!!!
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ای خدا، کیا میان نظر میدن، هیچی نمیدونن فقط نظر میدن، حداقل بگو چرا اینجوریه.
اگه باغچه دارید، خیس کنید و یک قسمتش حالت حوزچه ای آب بریز بعد با زاویه 35 درجه از اون حوزچه پشت به آفتاب عکس بگیر. توی عکس ببین چه رنگی میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
ایران زیبا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
ببینم اینجا را خرابش نمی‌کنند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
7
پاسخ
اصطلاح صحیح "بوز سینه " است به معنی سینه(دشت شیبدار) یخی ، بوز سینا درست نیست
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