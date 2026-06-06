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تصادف خونین تانکر بنزین با پژو در آزادراه نطنز–اصفهان

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت چهار نفر در پی برخورد یک دستگاه تانکر حمل سوخت بنزین با خودرو پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز–اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۸۵
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3628 بازدید
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تصادف خونین تانکر بنزین با پژو در آزادراه نطنز–اصفهان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، در پی وقوع یک حادثه ویژه رانندگی در آزادراه نطنز–اصفهان، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۸:۵۲ به مرکز اورژانس اعلام شد و در پی آن دو واحد امدادی اورژانس به محل حادثه در آزادراه نطنز–اصفهان، مقابل امامزاده سلطان حسین و پیش از کارخانه فولاد نطنز اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه تانکر حمل سوخت بنزین با یک خودروی پژو ۴۰۵ برخورد کرد که در پی آن خودروی پژو دچار حریق شد.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان گفت: این حادثه در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت که سه نفر از آنها مرد بودند و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) نطنز منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس درمان شد.

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برچسب ها
اصفهان نطنز آزادراه تصادف تانکر بنزین تصادف رانندگی پژو 405 مصدومیت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
3
پاسخ
این خودروپراید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
تو همین سه چهار روز گذشته دوازده تا فوتی بر اثر تصادف داشتیم که من تو خبرها خوندم ( تهران و جاده زنجان - میانه و نجف آباد و ...) ، حتما تو شهرهای دیگه هم بوده که خبرش منتشر نشده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این محصولات ایران خودرو هم خودشون یک پا سلاح اتمی هستند با این حجم تلفاتشون
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