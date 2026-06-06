تصادف خونین تانکر بنزین با پژو در آزادراه نطنز–اصفهان

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به گزارش تابناک، عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، در پی وقوع یک حادثه ویژه رانندگی در آزادراه نطنز–اصفهان، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۸:۵۲ به مرکز اورژانس اعلام شد و در پی آن دو واحد امدادی اورژانس به محل حادثه در آزادراه نطنز–اصفهان، مقابل امامزاده سلطان حسین و پیش از کارخانه فولاد نطنز اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه تانکر حمل سوخت بنزین با یک خودروی پژو ۴۰۵ برخورد کرد که در پی آن خودروی پژو دچار حریق شد.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان گفت: این حادثه در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت که سه نفر از آنها مرد بودند و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) نطنز منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس درمان شد.