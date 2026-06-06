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کد خبر:۱۳۷۷۳۸۱
کد خبر:۱۳۷۷۳۸۱
6233 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

ادعای ترامپ درباره جنگ با ایران: بیشتر شبیه تمرین است!

دونالد ترامپ در صحبت‌های اخیر خود درباره جنگ با ایران ادعا کرد: «بیشتر شبیه یک نوع تمرین است تا جنگ!«
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نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو جنگ آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
14
پاسخ
این حرف رو جدی بگیرند مسئولین

خواسته یا ناخواسته با تمرینی بودن به راهکارهایی میرسند خدایی ناکرده .

چرا در جواب زدن رادارهای جنوب ،رادارهای ناو رو نزدید؟نمیشه؟ اگر بشه شاید بازدارنده تر باشه
ناشناس
|
Sweden
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
15
پاسخ
تمرین شکست و زبونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
18
پاسخ
راست گفته امریکا حریف تمرینی خوبی هست . هر چه میخواستیم روش تست کردیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
22
پاسخ
بمب اتم بسازین
ما مسخره این ها نیستیم
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
18
پاسخ
ایران رو‌نابود خواهد کرد بروید سلاح هسته ای بسازید وگرنه…
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
20
پاسخ
دیوانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
6
پاسخ
فقط بزنید به قطر. همین باعث بازدارندگی میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
4
پاسخ
بهترین و مطمئن ترین راه ساخت بمب اتمی در مقیاس بالا و بعد ترور این سگ زرد و نتانیابوی کثیفه .
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