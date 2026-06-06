نبض خبر
ادعای ترامپ درباره جنگ با ایران: بیشتر شبیه تمرین است!
دونالد ترامپ در صحبتهای اخیر خود درباره جنگ با ایران ادعا کرد: «بیشتر شبیه یک نوع تمرین است تا جنگ!«
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو جنگ آمریکا و ایران
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این حرف رو جدی بگیرند مسئولین
خواسته یا ناخواسته با تمرینی بودن به راهکارهایی میرسند خدایی ناکرده .
چرا در جواب زدن رادارهای جنوب ،رادارهای ناو رو نزدید؟نمیشه؟ اگر بشه شاید بازدارنده تر باشه
خواسته یا ناخواسته با تمرینی بودن به راهکارهایی میرسند خدایی ناکرده .
چرا در جواب زدن رادارهای جنوب ،رادارهای ناو رو نزدید؟نمیشه؟ اگر بشه شاید بازدارنده تر باشه
راست گفته امریکا حریف تمرینی خوبی هست . هر چه میخواستیم روش تست کردیم