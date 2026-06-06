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کد خبر:۱۳۷۷۳۷۷
کد خبر:۱۳۷۷۳۷۷
17982 بازدید
نظرات: ۴۹
نبض خبر

اظهارات جنجالی یک روحانی درباره عدم جنگ با اسرائیل

قسمت دیگری از برنامه جنجالی «خیابان انقلاب» را می‌بینید. شیخ اسماعیل رمضانی گفت: «می‌گیم چرا مذاکره می‌کنید؟! می‌گن این بار ما دست برتر رو داریم. خب دست برترت چیه؟! نود روز کاسبی کشور رو تعطیل کرده. یک سوم لبنان رو که اشغال کرده. رهبرت رو شهید کرده. تمام فرمانده‌ها رو شهید کرده. محاصره دریایی‌ات کرده. با زبون تهدید باهات حرف میزنه. هر شبم آتش بس رو نقض میکنه. دیگه چیکار باید بکنه که شرایطت نقض بشه؟!» اظهارات رمضانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل رمضانی ویدیو جنگ لبنان مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
25
185
پاسخ
خب حرف حق میزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این آقا را بفرستین خط مقدم روی مبل نشسته رجز می خونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دقیقا. خودش و بچه هاش باید برن پای لانچرها تا بفهمند دنیا دست کیه. اینها توی اوج جنگ که مردم توی خیابون بودن و بچه هاشون پای لانچر معلوم نبود کجا هستند حالا که بوی توافق به مشامشون رسیده ریختند بیرون که وای حسین کشته شد. اون موقع حسین داشت کشته میشد نبودی حالا الان چیکاره ای؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
114
پاسخ
لابد دست برتر دارند شما خبر نداری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دقیقا داره به توصیه ها و دستورات مقام معظم رهبری درعدم یاس افرینی و امید افزایی عمل میکنه اخه مرد مومن مگه شما متخصص جنک یا دیپلماسی هستی رو مبل نشستی اینطوری نظر میدی مگه ما جنگ رو شروع کردیم که حالا به اهدافمون تو چنک نرسیده باشیم امریکا میخواست هسته ای رو نابود کنه نظام سرنگون کنه ایرانو تجزیه کنه اسراییلو به منطقه مسلط کنه به کدوم هدفش رسیده تازه ما تنگه رو هم بستیم درمورد لبنان هم یه صحبتهای رهبران حزب اله نگاه کن هم به صحبتهای رییس جمهور و نخست وزیر لبنان تا بفهمی داستان از جه قراره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
137
پاسخ
خب حاجی چرا به ما میگی ؟ ما که فرمانده نظامی نیستیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به حاجی جماعت توهین نکن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اولا حاجی بین عامه مردم مصطح است. ثانیا ایشون فقط یه سوال کرده البته توهین‌آمیز هم نیست. لطفا ایراد بنی‌اسرائیلی نگیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
12
155
پاسخ
کجاش جنجالی بود؟ داره واقعیات رو میگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
125
پاسخ
خوب راست میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
109
پاسخ
خوب راست می گه
کجاش دروغه یا اشتباهه؟!!
لطفا کسی من را اگر اشتباه می کنم متوجه کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
21
100
پاسخ
خب جنگ بشه تو میری پشت لانچر؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
معلومه تو جان فدا ثبت نام نکردی!
اصلا می دونی جان فدا یعنی چه!؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
74
پاسخ
بیان واقعیت جنجال نیست مادر موضع قدرت نیستیم رهبر شهید شده ثلث لبنان اشغال شده تحریم ومحاصره وخامت اقتصادی را به نهایت رسانده وامریکا واسراییل منتظر شکست نهایی ایران است اما با شروع پیش دستانه جنگ از سوی ما بن بست شکنی میشود ویا شرایط ما بدتر میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
59
پاسخ
خب حالا چکار کنیم
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
61
105
پاسخ
جنگ طلبان را از صدا وسیما اخراج کنید . تریبون در اختیارشان قرار ندید .
اینها نان شان در امنیتی بودن جامعه است . دیدن داره توافق جدی می‌شود نگران شده اند !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ما جنگ طلبیم مگه ما حمله کردیم استاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
واقعا فکر میکنی آمریکا تسلیم خواسته های ما میشه؟ یا ما تسلیم خواسته های آمریکا میشیم؟ توافق چی؟ اخوی توافقی در کار نیست ، تسلیم ایران یعنی تجزیه کشورمون پس راهی جز مقاومت نداریم.
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