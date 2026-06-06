نبض خبر
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره عدم جنگ با اسرائیل
قسمت دیگری از برنامه جنجالی «خیابان انقلاب» را میبینید. شیخ اسماعیل رمضانی گفت: «میگیم چرا مذاکره میکنید؟! میگن این بار ما دست برتر رو داریم. خب دست برترت چیه؟! نود روز کاسبی کشور رو تعطیل کرده. یک سوم لبنان رو که اشغال کرده. رهبرت رو شهید کرده. تمام فرماندهها رو شهید کرده. محاصره دریاییات کرده. با زبون تهدید باهات حرف میزنه. هر شبم آتش بس رو نقض میکنه. دیگه چیکار باید بکنه که شرایطت نقض بشه؟!» اظهارات رمضانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۴۹
خب حرف حق میزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
لابد دست برتر دارند شما خبر نداری
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ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خب حاجی چرا به ما میگی ؟ ما که فرمانده نظامی نیستیم
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ناشناس| |
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خوب راست می گه
کجاش دروغه یا اشتباهه؟!!
لطفا کسی من را اگر اشتباه می کنم متوجه کنه
کجاش دروغه یا اشتباهه؟!!
لطفا کسی من را اگر اشتباه می کنم متوجه کنه
خب جنگ بشه تو میری پشت لانچر؟؟؟
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ناشناس| |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اصلا می دونی جان فدا یعنی چه!؟
بیان واقعیت جنجال نیست مادر موضع قدرت نیستیم رهبر شهید شده ثلث لبنان اشغال شده تحریم ومحاصره وخامت اقتصادی را به نهایت رسانده وامریکا واسراییل منتظر شکست نهایی ایران است اما با شروع پیش دستانه جنگ از سوی ما بن بست شکنی میشود ویا شرایط ما بدتر میشود
جنگ طلبان را از صدا وسیما اخراج کنید . تریبون در اختیارشان قرار ندید .
اینها نان شان در امنیتی بودن جامعه است . دیدن داره توافق جدی میشود نگران شده اند !!!
اینها نان شان در امنیتی بودن جامعه است . دیدن داره توافق جدی میشود نگران شده اند !!!
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ناشناس| |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷