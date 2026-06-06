نبض خبر
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم میکند!
امیرحسین ثابتی با طرح این ادعا که آمریکا و اسرائیل قصد دارند بعد از جام جهانی فوتبال به ایران دوباره حمله کنند، گفت که اگر ایران دست به اقدام پیش دستانه نزند، آنها ایران را تبدیل به غزه دوم خواهند کرد. در مقابل حشمت الله فلاحتپیشه نماینده ادوار مجلس در ویدیویی تاکید کرد: «امثال ثابتی حاضرند ایران غزه شود ولی توافقی با آمریکا امضا نشود!... جریان آنها کشور را درگیر دو جنگ کرد.» هر دو ویدیو را در کنار هم میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر امیرحسین ثابتی ویدیو حشمتالله فلاحت پیشه فیلم
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غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۷۹
استثنائا این دفعه با شما موافقم
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگه امروز دچار جنگ و ضعف هستیم به خاطر همین مذاکرات و باختن های پی در پی امثال شماست
سعید| |
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ولی فکر کنم درست میگه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آقای ثابتی ،به خاطر یک سری کلیپ هاتون از جمله افشاگری ها فکر میکردم میشه روتون حساب کرد ولی با این تفکرات بچه گانه فعلی که بیان کردید متوجه شدم جایگاه نمایندگی رو غصب کردید.
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ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
لطفا در ادامش این رو هم منتشر کنید
آقای ثابتی ، ضمنا ترساندن کار دشمن هست برای امتیاز گیری و شما خواسته و ناخواسته با این تحلیل کودکانه دارید به دشمن کمک میکنید و خیانت به وطن ؛ آقای ثابتی ،حوصله ندارم توضیح بدم و اصلا نیازی هم نیست ،ولی همین رو بگم ،غزه کردن که هیچ ؛ حمله به زیرساخت های ایران به معنی نابودی کامل منطقه خواهد بود و در ادامه به دلیل نابودی منطقه ،تمام دنیا دچار فروپاشی اقتصادی خواهند شد. پس در تفکراتتون تجدید نظر کنید.
آقای ثابتی ، ضمنا ترساندن کار دشمن هست برای امتیاز گیری و شما خواسته و ناخواسته با این تحلیل کودکانه دارید به دشمن کمک میکنید و خیانت به وطن ؛ آقای ثابتی ،حوصله ندارم توضیح بدم و اصلا نیازی هم نیست ،ولی همین رو بگم ،غزه کردن که هیچ ؛ حمله به زیرساخت های ایران به معنی نابودی کامل منطقه خواهد بود و در ادامه به دلیل نابودی منطقه ،تمام دنیا دچار فروپاشی اقتصادی خواهند شد. پس در تفکراتتون تجدید نظر کنید.
عامل اصلی وضع فعلی همین تفکر بچگانه ایه که خیال می کنه میشه با امریکا به صلح وتوافق رسید اوج توافق با امریکا مگه برجام نبود خب مگه خارج نشد ازش همین تفکره که امریکا رو تشویق می کنه به حمله به کشور میگه حمله می کنم اگر هم یه وقتی دیدم زورم نمی رسه خب میگم آتش بس بیایید مذاکره
از پیش بینی عقب نمونی. د
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ناشناس| |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نمیدونم چرا کسی جلوی این را نمیگیرد و از مجلس بیرون نمیکند
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حمید| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
در جواب حشمت الله فلاحتپیشه باید گفت، وای به حال مملکتی که امثال شماهای ترسو نماینده مجلسش بوده اید !!!!!! افکار امثال شماهاست که کشور رو بیچاره کرده
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ناشناس| |
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
امثال فلاحت پیشه دارند فرار رو به جلو می کنند برای این که حسن روحانی محاکمه نشود
ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اما یک جمله خطاب به همه: نه مذاکره نکردن مانع جنگ میشه و نه مذاکره کردن حتما خطر جنگ را از بین می بره. واضح تر از این چیزی هست که یکسری درباره اش بحث می کنند؟
ثابتی راست میگه. ما باید به همه خاور میانه حمله کنیم. همزمان
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ناشناس| |
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
حمید| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷