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کد خبر:۱۳۷۷۳۷۱
کد خبر:۱۳۷۷۳۷۱
13774 بازدید
نظرات: ۷۹
نبض خبر

امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!

امیرحسین ثابتی با طرح این ادعا که آمریکا و اسرائیل قصد دارند بعد از جام جهانی فوتبال به ایران دوباره حمله کنند، گفت که اگر ایران دست به اقدام پیش دستانه نزند، آنها ایران را تبدیل به غزه دوم خواهند کرد. در مقابل حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس در ویدیویی تاکید کرد: «امثال ثابتی حاضرند ایران غزه شود ولی توافقی با آمریکا امضا نشود!... جریان آنها کشور را درگیر دو جنگ کرد.» هر دو ویدیو را در کنار هم می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین ثابتی ویدیو حشمت‌الله فلاحت پیشه فیلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۷۹
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
59
77
پاسخ
استثنائا این دفعه با شما موافقم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فلاحت پیشه واقعا از اعتماد به نفس بالایی برخورداره آقای فلاحت پیشه که ژست آدمای دانا رو به خودت میگیری که اپیدیمی همتون همینه
اگه امروز دچار جنگ و ضعف هستیم به خاطر همین مذاکرات و باختن های پی در پی امثال شماست
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به نظرت اونی که بعد از جام حهانی می تونه ایرانو غزه کنه الان نمی تونه؟ به نظرت الان ما می تونیم آمریکا و اسرائیل و نابود کنیم ولی بعد از جام جهانی دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد؟ تویه این جام جهانی چه اتفاقی قراره بیوفته که همه معادلات عوض میشه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
منم برای بار اول با ایشون موافقم! ولی بحث اینه که شما که میدونین جریان چیه پس چرا تعلل میکنید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دیده شدن به چه قیمتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
سخنی بود از امیرحسین ناثابتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
45
76
پاسخ
ولی فکر کنم درست میگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خب پس چرا خودمون باید آتو بدیم دستش که راحت حمله کنه اون دنبال اقناع جهانی برای اینه که بگه ایران به هیچ توافقی راضی نمیشه پس حمله کنیم ما باید با سیاست راهش و ببندیم.توافق صوری کنیم یکسالی زمین و هوا نگهش داریم بعد بزنیم زیر توافق اونوقت دیگه ترامپ قمار باز هم دوره اش تموم شده و ما راه خودمون و ادامه میدیم برای غنی سازی و توسعه موشکی. با این کار زمان میخریم و حمله را به تعویق میندازیم و کلا منتفی می کنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
74
86
پاسخ
آقای ثابتی ،به خاطر یک سری کلیپ هاتون از جمله افشاگری ها فکر میکردم میشه روتون حساب کرد ولی با این تفکرات بچه گانه فعلی که بیان کردید متوجه شدم جایگاه نمایندگی رو غصب کردید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خدا شفات بده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
38
69
پاسخ
لطفا در ادامش این رو هم منتشر کنید

آقای ثابتی ، ضمنا ترساندن کار دشمن هست برای امتیاز گیری و شما خواسته و ناخواسته با این تحلیل کودکانه دارید به دشمن کمک میکنید و خیانت به وطن ؛ آقای ثابتی ،حوصله ندارم توضیح بدم و اصلا نیازی هم نیست ،ولی همین رو بگم ،غزه کردن که هیچ ؛ حمله به زیرساخت های ایران به معنی نابودی کامل منطقه خواهد بود و در ادامه به دلیل نابودی منطقه ،تمام دنیا دچار فروپاشی اقتصادی خواهند شد. پس در تفکراتتون تجدید نظر کنید.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
27
75
پاسخ
عامل اصلی وضع فعلی همین تفکر بچگانه ایه که خیال می کنه میشه با امریکا به صلح وتوافق رسید اوج توافق با امریکا مگه برجام نبود خب مگه خارج نشد ازش همین تفکره که امریکا رو تشویق می کنه به حمله به کشور میگه حمله می کنم اگر هم یه وقتی دیدم زورم نمی رسه خب میگم آتش بس بیایید مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
58
94
پاسخ
فلاحت پیشه درست میگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
40
پاسخ
از پیش بینی عقب نمونی. د
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این ها قبل از جنگ می گفتند جنگ نمیشه بارها گفتند حالا از اون وره بوم افتادن
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
55
129
پاسخ
نمیدونم چرا کسی جلوی این را نمیگیرد و از مجلس بیرون نمیکند
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
منتظرشمابودیم دستوربدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
110
64
پاسخ
در جواب حشمت الله فلاحت‌پیشه باید گفت، وای به حال مملکتی که امثال شماهای ترسو نماینده مجلسش بوده اید !!!!!! افکار امثال شماهاست که کشور رو بیچاره کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
درسته
امثال فلاحت پیشه دارند فرار رو به جلو می کنند برای این که حسن روحانی محاکمه نشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این حسن روحانی یجوری عقده یکسری شده که اگر بحث جنگ جهانی اول هم بشه دنبال اثر روحانی می گردند.
اما یک جمله خطاب به همه: نه مذاکره نکردن مانع جنگ میشه و نه مذاکره کردن حتما خطر جنگ را از بین می بره. واضح تر از این چیزی هست که یکسری درباره اش بحث می کنند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
82
47
پاسخ
ثابتی راست میگه. ما باید به همه خاور میانه حمله کنیم. همزمان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خوب حمله کردیم بعدش؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نویسنده فیلم نامه اکشن هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چشم عباس اقا فقط فقط یه مقدار توضیح در مورد خاور میانه بدی بد نیست ................
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تومذاکره بودیم جنگ شد.دکترجون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
خاورمیانه نه. غرب آسیا
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