امیرحسین ثابتی با طرح این ادعا که آمریکا و اسرائیل قصد دارند بعد از جام جهانی فوتبال به ایران دوباره حمله کنند، گفت که اگر ایران دست به اقدام پیش دستانه نزند، آنها ایران را تبدیل به غزه دوم خواهند کرد. در مقابل حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده ادوار مجلس در ویدیویی تاکید کرد: «امثال ثابتی حاضرند ایران غزه شود ولی توافقی با آمریکا امضا نشود!... جریان آنها کشور را درگیر دو جنگ کرد.» هر دو ویدیو را در کنار هم می‌بینید.