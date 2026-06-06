هشدار افسر موساد درباره تبعات پیروزی ایران برای ابرقدرتی آمریکا!

منشه امیر گفت: «پیروزی تهران، چتر امنیتی واشنگتن را در منطقه و اروپا بی‌اعتبارتر خواهد کرد؛ فشارهای سپاه موجب عقب‌نشینی‌های بیشتر آمریکا شده و تنگه هرمز تنها یک نمونه از این عقب‌نشینی‌هاست. جمشید چالنگی، فعال سیاسی اپوزیسیون گفت: پیروزی جمهوری اسلامی، نه فقط برای ایران، بلکه پیروزی برای تمام نیروهای مقاومت در سراسر جهان خواهد بود؛ این پیروزی، اعتماد به نفس همه حامیان جمهوری اسلامی در اروپا و امریکا را تقویت می‌کند؛ و ثابت می‌کند که ایرانیان توانستند اسرائیل و آمریکا را شکست دهند.» اظهارات این افسر موساد را می‌بینید و می‌َشنوید.