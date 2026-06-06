غرق شدن دو نفر در استخر کشاورزی شهر هارونی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیژن طاهری از غرق‌شدگی دو نفر در یک استخر کشاورزی در شهر هارونی خبر داد و اظهار کرد: عصر امروز خبری مبنی بر غرق‌شدگی دو نفر از اعضای یک خانواده در یک استخر کشاورزی دریافت شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری افزود: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، ضمن ارزیابی وضعیت و ایمن‌سازی صحنه، افراد حاضر را از محدوده خطر دور کردند، همچنین باتوجه به اظهارات شاهدان مبنی بر احتمال وجود فردی دیگر در استخر، تیم پشتیبان غواصی استان نیز به محل فراخوانده شد.

وی بیان کرد: نجاتگران عملیات جست‌وجو و غواصی را آغاز کردند و پس از حدود یکساعت جست‌وجوی تخصصی مشخص شد فرد دیگری در این محل غرق نشده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌ عمومی جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری در روز شنبه ۱۶ خرداد طاهری، خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه دو نفر در صحنه جان خود را از دست دادند.