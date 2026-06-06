پیام مهم پرسپولیس به اوسمار ویرا
به گزارش تابناک به نقل از فارس، باشگاه پرسپولیس امروز به طور رسمی اعلام کرد که تمرینات این تیم برای آمادهسازی جهت ادامه برنامههای فصل از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
در همین راستا، مسئولان باشگاه پرسپولیس با ارسال نامهای به اوسمار ویرا سرمربی این تیم، اعضای خارجی کادر فنی و همچنین بازیکنان خارجی سرخپوشان، از آنها خواستهاند هرچه سریعتر برنامه بازگشت خود به ایران را اعلام کنند.
پیگیریهای خبرنگار فارس نشان میدهد باشگاه از تمامی نفرات خارجی خواسته است زمان دقیق حضور خود در ایران را مشخص کنند تا مقدمات سفر آنها فراهم شده و بلیت بازگشتشان به تهران تهیه شود.
مسئولان پرسپولیس امیدوارند با بازگشت اوسمار و سایر نفرات خارجی، تمرینات این تیم در روزهای آینده شکل جدیتر و منظمتری به خود گرفته و کادر فنی بتواند برنامههای آمادهسازی خود را با حضور تمامی بازیکنان دنبال کند.