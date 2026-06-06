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کد خبر:۱۳۷۷۳۶۰
کد خبر:۱۳۷۷۳۶۰
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نبض خبر

افتخار هگست به شکستن رکورد بمباران‌ها در جنگ با ایران!

در پاسخ به اتهامات مطرح‌شده از سوی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، «پیت هگست»، سناتور «مارک کلی» با رویکردی تهاجمی، مدیریتِ فعلیِ وزارت دفاع آمریکا را زیر سؤال برد. محور اصلی انتقادات «کلی»، تمرکزِ «هگست» بر «ثبت رکورد» در تعداد حملات و بمباران‌هاست که به باور این سناتور، نه تنها دستاورد استراتژیک مشخصی نداشته، بلکه هزینه‌های گزافی برای خزانه و زیرساخت‌های نظامی ایالات متحده به بار آورده است. سناتور کلی با اشاره به کشته شدن سربازان آمریکایی و غیرنظامیان در عملیات‌ها، و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین، هگست را به «فرار از پاسخگویی» متهم کرد.
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