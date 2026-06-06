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حمله تند اقتصاددان معروف به پزشکیان بابت حرفهایش
پس از آنکه مسعود پزشکیان در جمع مدیران صداوسیما گفت: «اگر ارز را در زمینه کالاهای اساسی اصلاح نمیکردیم (دی 1401)، مطمئن باشید که الان با قحطی مواجه میشدیم!» حالا فرشاد مومنی اقتصاددان در نقد این اظهارات گفت: «... واقعاً تلخ تر و تاسف آورتر و از جهانی شرم آورتر از این عبارت را نمیشود به زبان جاری کرد... امیدوارم قبول کند خیرخواه واقعی آن چاپلوسان و ذینفعان مافیایی که این ایدهها را در ذهن ایشان پرورش میدهند، نیستند. خیرخواه واقعی کسانی که بیاعتباری این حرفها را برملا میکنند.» اظهارات کامل این استاد دانشگاه که با نقدهایی مواجه شده را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر آزادسازی قیمت ها فرشاد مومنی مسعود پزشکیان ویدیو
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آقای پزشکیان شاید اغراق کرده ولی تقریبا همین کار را دولت قبلی هم کرد . آیا اگر این کار نمیشد و در نتیجه، کالاهای اساسی به خارج قاچاق میشد خوب بود ؟ این کارشناس هم اغراق می کند
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ناشناس| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ایشون استدلال نداشتند فقط نظر خودشان را گفتند
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ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شما به اصطلاح استاد دانشگاه چه دادهای داری که رییس جمهور نداره ؟! واقعا در این شرایط جنگی که نفت نمیتونیم بفروشیم هر روز یک نفتکش ما را مصادره می کنند ، نمی ذارند درست و حسابی کالا بیاد بندر ، بندرها را زدند و .... قحطی بیخ گوشمونه
همین؟ چرا اقای مؤمنی راهکار جایگزین را نگفتند که چه می توانست باشد؟ فقط نقد که کافی نیست.
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ناشناس| |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ما که نفهمیدیم چی شد ؟! بنده ی خدا اول بگو کجاش بده این حرف ممکنه مخاطب عام نفهمه
باشه ، استاد اقتصاد دان ، آقای پزشکیان اشتباه می کنند اما راه حل شما چیست ؟؟؟ پیشنهاد عملی که بشود هم جنگ را اداره کرد هم مایحتاج مردم را فراهم کرد از نظر شما کدام است ؟؟؟ فقط اینکه بفرمایید این راه درست است یا غلط علم اقتصاد این را می گوید و این را نمی گوید که مشکلی حل نمی شود !