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کد خبر:۱۳۷۷۳۵۷
کد خبر:۱۳۷۷۳۵۷
10479 بازدید
نظرات: ۲۶
نبض خبر

حمله تند اقتصاددان معروف به پزشکیان بابت حرف‌هایش

پس از آنکه مسعود پزشکیان در جمع مدیران صداوسیما گفت: «اگر ارز را در زمینه کالاهای اساسی اصلاح نمی‌کردیم (دی 1401)، مطمئن باشید که الان با قحطی مواجه می‌شدیم!» حالا فرشاد مومنی اقتصاددان در نقد این اظهارات گفت: «... واقعاً تلخ تر و تاسف آورتر و از جهانی شرم آورتر از این عبارت را نمی‌شود به زبان جاری کرد... امیدوارم قبول کند خیرخواه واقعی آن چاپلوسان و ذینفعان مافیایی که این ایده‌ها را در ذهن ایشان پرورش می‌دهند، نیستند. خیرخواه واقعی کسانی که بی‌اعتباری این حرف‌ها را برملا می‌کنند.» اظهارات کامل این استاد دانشگاه که با نقدهایی مواجه شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آزادسازی قیمت ها فرشاد مومنی مسعود پزشکیان ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
24
58
پاسخ
آقای پزشکیان شاید اغراق کرده ولی تقریبا همین کار را دولت قبلی هم کرد . آیا اگر این کار نمیشد و در نتیجه، کالاهای اساسی به خارج قاچاق میشد خوب بود ؟ این کارشناس هم اغراق می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اصلا من به پزشکیان به همین دلیل رأی دادم که خودشو کوچک ملت فرض کرده،آقای کارشناس؟؟جرأت داشتی در دوره ی قبل به رئیس جمهوری که سه هزار صفحه برنامه داشت و میخواست سالی یک میلیون مسکن بسازه،درسال اول تورم را نصف و سپس تک رقمی کنه،این طور حمله کنی؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
40
پاسخ
ایشون استدلال نداشتند فقط نظر خودشان را گفتند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اگر حرفهای همین بند ه خدا را در سالهای قبل ببینید ایشون بشدت به دادن ارز دولتی می تاخت اما الان !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
18
66
پاسخ
شما به اصطلاح استاد دانشگاه چه داده‌ای داری که رییس جمهور نداره ؟! واقعا در این شرایط جنگی که نفت نمی‌تونیم بفروشیم هر روز یک نفتکش ما را مصادره می کنند ، نمی ذارند درست و حسابی کالا بیاد بندر ، بندرها را زدند و .... قحطی بیخ گوشمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
53
پاسخ
دو ساعت آسمون رو به ریسمون بافت سه تا دلیل می‌آورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
42
13
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
60
پاسخ
همین؟ چرا اقای مؤمنی راهکار جایگزین را نگفتند که چه می توانست باشد؟ فقط نقد که کافی نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
راهکار جاگزین ایشان دادن ارز دلتی به بروبچ بازار !است
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
57
پاسخ
مدیریت و تفکرات شماها را هم دیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
42
پاسخ
ما اقتصاد دان هم داریم مگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
39
پاسخ
ما که نفهمیدیم چی شد ؟! بنده ی خدا اول بگو کجاش بده این حرف ممکنه مخاطب عام نفهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
56
پاسخ
باشه ، استاد اقتصاد دان ، آقای پزشکیان اشتباه می کنند اما راه حل شما چیست ؟؟؟ پیشنهاد عملی که بشود هم جنگ را اداره کرد هم مایحتاج مردم را فراهم کرد از نظر شما کدام است ؟؟؟ فقط اینکه بفرمایید این راه درست است یا غلط علم اقتصاد این را می گوید و این را نمی گوید که مشکلی حل نمی شود !
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