پس از آنکه مسعود پزشکیان در جمع مدیران صداوسیما گفت: «اگر ارز را در زمینه کالاهای اساسی اصلاح نمی‌کردیم (دی 1401)، مطمئن باشید که الان با قحطی مواجه می‌شدیم!» حالا فرشاد مومنی اقتصاددان در نقد این اظهارات گفت: «... واقعاً تلخ تر و تاسف آورتر و از جهانی شرم آورتر از این عبارت را نمی‌شود به زبان جاری کرد... امیدوارم قبول کند خیرخواه واقعی آن چاپلوسان و ذینفعان مافیایی که این ایده‌ها را در ذهن ایشان پرورش می‌دهند، نیستند. خیرخواه واقعی کسانی که بی‌اعتباری این حرف‌ها را برملا می‌کنند.» اظهارات کامل این استاد دانشگاه که با نقدهایی مواجه شده را می‌بینید و می‌شنوید.