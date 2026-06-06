دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم از کشف ۳ کیلو و ۶۶۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه سه متهم سابقه‌دار دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رضا رضایی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران در جریان رصد خودروهای عبوری در ایست و بازرسی شهرستان خاتم و با همکاری اطلاعاتی و هماهنگی قضایی صورت گرفته نسبت به توقیف دو دستگاه خودرو اقدام که منتهی به کشف این محموله و دستگیری سه نفر از متهمان مرتبط با حمل مواد مخدر شدند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات و با توجه به شواهد موجود، اقدامات تخصصی درمانی و تصویربرداری پزشکی بر روی متهمان انجام شد که در نتیجه آن، سه کیلو و ۶۶۰ گرم هروئین که به شیوه بلع و جاسازی در معده حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

دادستان خاتم با اشاره به سوابق کیفری متهمان تصریح کرد: افراد دستگیر شده دارای سابقه محکومیت در حوزه مواد مخدر بوده که مجدداً اقدام به ارتکاب جرم و حمل مواد مخدر کرده بودند، که برخورد در این مرحله با اشد مجازات همراه خواهد بود

رضایی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی به اتهامات آنان مطابق قانون در حال انجام است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز شنبه ۱۶ خرداد، وی در پایان بر استمرار اقدامات اطلاعاتی، نظارتی و قضایی در مسیر مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با همکاری ضابطان، برخورد قاطع و قانونی با عوامل توزیع و حمل مواد مخدر را در دستور کار دارد.