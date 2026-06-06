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سمپاشی از آسمان ثریا تا میدان انقلاب

صداوسیما که در سال های اخیر به دلیل میدان دادن به برخی تندروها به رسانه ای جناحی تبدیل شده بود در هفته های اخیر اقداماتی را برای منزه شدن ساحت خود از تندروها در پیش گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۴۹
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سمپاشی از آسمان ثریا تا میدان انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، یکی از برنامه های تخریبی که بارها به ایجاد دو دستگی در کشور و تخریب ساختارهای نظام اقدام کرده بود برنامه ثریا است که در لباس انقلابی گری مرزی در حمله به افراد و ساختارهای کشور نمی شناخت و به تازگی نیز در یکی از برنامه های خود به تیم مذاکره کننده هسته ای تاخته بود.

با این حال برخلاف روال سابق در صداوسیما این بار بساط این برنامه از پخش برنامه های رسانه ملی جمع شد تا کورسوی امیدی نسبت به تغییر سیاست های سازمان صداوسیما ایجاد شده باشد.

برنامه ثریا بعد از حذف از کنداکتور از تجمعات میدانی سر درآورد تا این بار از این تریبون نظام اقدام به تخریب نهادهای نظام کند.

با این حال اجرای این برنامه در میدان ولیعصر نیز دیری نپایید و به دلیل رویکرد تخریبی که پشت ظاهر انقلابی گری داشت اجرای خیابانی آن نیز متوقف شد تا دست اندرکاران به فکر یک تریبون دیگر برای سمپاشی علیه ساختارها و چهره های نظام بیفتند.

به نظر می رسد جریان تندرو که در سال های اخیر در همه ارکان کشور ریشه دوانده بود پس از جنگ اخیر روز به روز بیشتر از قبل به حاشیه می روند چرا که قوه عاقله نظام نسبت به تاثیرات مخرب تفکرات سمی این جریان بر همبستگی ملی و وحدت آگاهی بیشتری یافته است.

جریان تندرو سال هاست با عملیات تخریبی و وحدت شکن در عمل سیاست های رژیم صهیونیستی را در کشور پیاده می کند و در اتفاقی عجیب در جنگ اخیر 40 روزه هیچ چهره ای از این جریان در حملات رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار نگرفت تا مشخص شود صهیونیست ها تا چه میزان روی این جریان برای تفرقه افکنی در کشور حساب کرده اند.

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