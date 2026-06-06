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اجماع بر اجرای تاثیر قطعی معدل در کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشریح آخرین وضعیت مصوبه کنکور گفت: اعضای این شورا بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ اجماع دارند. ضمن اینکه اعتراضات برخی داوطلبان و خانواده‌ها نیز به شورا منتقل شده و در حال بررسی هستیم.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۴۸
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2292 بازدید
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اجماع بر اجرای تاثیر قطعی معدل در کنکور

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در یک برنامه صف اول شبکه خبر ضمن اشاره به سازوکار تصمیم‌گیری در این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب  فرهنگی  در دو سطح سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و مهندسی فرهنگی و همچنین مصوبات اجرایی مانند کنکور و افزایش ظرفیت پزشکی تعریف می‌شود.

وی افزود: این مصوبات بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمی‌رسد و شورا رأساً تصمیم‌گیری برای دستگاه‌ها انجام نمی‌دهد، بلکه پیشنهادها از سوی دستگاه‌ها ارائه و پس از بررسی مشترک نهایی می‌شود.

خسروپناه با اشاره به تغییرات چندساله در مصوبه تأثیر سوابق کنکور گفت: میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سال‌های گذشته چند بار دچار تغییر شده است؛ از جمله حذف پایه دهم و اعمال تأثیر قطعی پایه دوازدهم و سپس اصلاحات بعدی با همکاری وزارت آموزش و پرورش.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته، پایه یازدهم شامل ۶ درس دارای تأثیر قطعی شد و مقرر شد این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و لذا برای کنکور ۱۴۰۵ نیز تأثیر قطعی پایه‌های یازدهم و دوازدهم برقرار است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این مصوبه سال گذشته و پیش از کنکور ابلاغ شده و با مشارکت وزارت آموزش و پرورش تصویب و اجرا شده است.

خسروپناه در ادامه با اشاره به برخی اعتراضات روزهای اخیر گفت: در روزهای اخیر اعتراضات برخی دانش‌آموزان و خانواده‌ها شکل گرفت و پیام‌ها و درخواست‌های آن‌ها به شورا منتقل شد و در حال بررسی هستیم. اگر چه اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند که با اجرای مصوبه کنکور شورا هزاران میلیارد ضرر کردند. البته خواسته بخشی دیگر از معترضان که آنها نیز اغلب از داوطلبان پشت کنکوری هستند و مشکل ترمیم معدل دارند را نیز انکار نمی کنیم.

وی افزود: در این میان برخی برداشت‌ها و تحلیل‌ها نیز در رسانه‌ها مطرح می‌شود که لازم است درباره موضوعات حساس با دقت و اطلاع کافی اظهار نظر شود. ضمن اینکه یکی دو نفر از نمایندگان مجلس با اظهاراتشان تعدد حکمرانی ایجاد می کنند که این به صلاح نیست.

خسروپناه با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای شورا افزایش امکان ترمیم معدل است؛ از جمله اجازه ترمیم تک‌درس و همچنین افزایش تعداد دفعات ترمیم برای کاهش فشار بر خانواده‌ها.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده فاصله زمانی امتحانات و شیوه برگزاری آن‌ها به نحوی اصلاح شود که فرصت کافی برای دانش‌آموزان فراهم شود. این پیشنهادها در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی که احتمالا سه شنبه این هفته برگزار می شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان فلسفه مصوبه تاًثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور گفت: هدف از تأثیر سوابق تحصیلی، تقویت نقش مدرسه، کتاب و معلم و کاهش تمرکز صرف بر تست‌زنی در کنکور بوده است. زیرا گذشته تمرکز اصلی بر تست‌زنی بود، اما با این سیاست تلاش شده کیفیت آموزش رسمی در مدارس تقویت شود.

خسروپناه در پایان تأکید کرد: جمع‌بندی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حفظ اصل تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است و در عین حال پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش فشار بر دانش‌آموزان و افزایش فرصت‌های ترمیم معدل نیز در حال بررسی نهایی است و هرگونه تغییر صرفاً با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

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برچسب ها
خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور داوطلبان کنکور معدل تاثیر معدل سوابق تحصیلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
28
پاسخ
قانونی که مردم نخواهند نه مشروع است نه مقبول . ما پدر مادرهای امروزی اکثرا تحصیلکرده هستیم و قطعا فهم این رو داریم که متوجه باشیم این رویه ناصواب به ضرر فرزندان و مملکتمان است یا خیر ؟
گاهی چند مدیر انتصابی که سالها یک میز را اشغال کرده اند و و خود را مالک همه چیز حتی آینده فرزندان ما می‌دانند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
26
پاسخ
تروخدا این تاثیر معدل رو حذف کنین آخه ما کنکوری ها چه گناهی کردیم
نا امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
31
پاسخ
جناب خسروپناه از خر شیطان بیا پایین . چجوری میتونی شب با خیال راحت بخوابی وقتی با این تاثیر یازدهم خیلیا قربانی میشن ؟

خیلیا نمرات خوبی دارن در یازدهم ولی نهایی نبوده خب این بازم دانش آموز مقصر هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
29
10
پاسخ
دانش آموزان تنبل درس نخوان. دوران جنگ هشت ساله یک روز حتی یک روز مدارس تعطیل نشد خبری از نمره کیلویی هم نبود. همین که طی سال تحصیلی مدارس تعطیل میشه نیشتون باز میشه باید فکر امتحان دادنش هم بکنید. چه وضعیه؟
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پس چرا اسمت را ننوشتی ببینیم کی و کجا درس می خواندی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
29
10
پاسخ
اینهمه بچه ها زحمت کشیدن تا معدل خوب بگیرند. حالا چرا باید با اعتراض تعدادی که هیچ زحمتی نکشیده اند روش کنکور که از سالها پیش اعلام شده ، عوض بشه؟ بهتره که تاثیر معدل با همان میزان 60 درصد به صورت تاثیر مثبت باشه.
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
امتحانات یازدهم و دوازدهم را نمی توان عادلانه ارزشیابی کرد چون هر کسی یک سال هم درس خوانده باشد می داند که گرفتن ۱۰ از یک معلم می تواند معادل ۲۰ گرفتن از یک معلم دیگر باشد ضمن اینکه امکان تقلب و پارتی بازی در امتحانات نهایی خیلی بیشتر از امتحان کنکور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
27
پاسخ
قبلا یک کنکور بود و الان 17کنکور، قبلا یک مافیا برای کنکور بود و الان17نوع مافیا برای هر درس، قبلا یه بار میگفتن شرط ورود به دانشگاه چیه و الان هر روز شرط رو با مصوبه های پوچ و بی اساس عوض میکنند، قبلا تعداد سهمیه ها کم بود و الان نود درصد پذیرش ها شده سهمیه و دهک بالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
16
6
پاسخ
تاثیر قطعی معدل برای همه است.به معلم کمک میکند که دانش اموزان به درس توجه کنند و دانش اموزان درسخوان که از چند سال قبل براین اساس برنامه ریزی کردند و تلاش کردند. گروههای الان هستند به زمین و زمان خودشان را میزنند تا به اهداف خود برسند تا این قانون بنفع خود تغییر دهند.
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
5
پاسخ
در جواب به این والدین باسواد به عنوان ولی که خودشان را تحصیل کرده می نامند و اعلام میکند که این قانون را نه کسی قبول دارد و نه مقبول است؛ 《خودشان را جای همه خطاب نکنند》؛ چون خیلی از کسانی که درس میخوانند حتی وقت نمیکنند توی کانال ها نظر دهند
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
18
پاسخ
ما قرار بود یازدهم امسال ترمیم بزنیم
ولی جنگ شد و مدرسه کلا مجازی شد ک دوازدهم به زور جمع کرديم
پارسال یازدهم مثبت شد
امسال با این شرایط کشور باید یازدهم مثبت بشه
اين عین ظلمه در حق ما
یازدهم مثبت بشه ن حق اونا خورده میشه ن حق ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
14
پاسخ
یازدهم رو مثبت کنید بسه این همه بازی با روح وروان مردم مگه این هم پول ودلاره قانون شما بدرد بخور بود کلا از زمان کرونا کلاسها رو محازی نمیکردید بچه های مارو بیچاره کنید
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