اجماع بر اجرای تاثیر قطعی معدل در کنکور
به گزارش تابناک، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در یک برنامه صف اول شبکه خبر ضمن اشاره به سازوکار تصمیمگیری در این شورا اظهار کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سطح سیاستهای کلان و اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور و مهندسی فرهنگی و همچنین مصوبات اجرایی مانند کنکور و افزایش ظرفیت پزشکی تعریف میشود.
وی افزود: این مصوبات بدون همکاری دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به تصویب نمیرسد و شورا رأساً تصمیمگیری برای دستگاهها انجام نمیدهد، بلکه پیشنهادها از سوی دستگاهها ارائه و پس از بررسی مشترک نهایی میشود.
خسروپناه با اشاره به تغییرات چندساله در مصوبه تأثیر سوابق کنکور گفت: میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سالهای گذشته چند بار دچار تغییر شده است؛ از جمله حذف پایه دهم و اعمال تأثیر قطعی پایه دوازدهم و سپس اصلاحات بعدی با همکاری وزارت آموزش و پرورش.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته، پایه یازدهم شامل ۶ درس دارای تأثیر قطعی شد و مقرر شد این روند در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و لذا برای کنکور ۱۴۰۵ نیز تأثیر قطعی پایههای یازدهم و دوازدهم برقرار است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این مصوبه سال گذشته و پیش از کنکور ابلاغ شده و با مشارکت وزارت آموزش و پرورش تصویب و اجرا شده است.
خسروپناه در ادامه با اشاره به برخی اعتراضات روزهای اخیر گفت: در روزهای اخیر اعتراضات برخی دانشآموزان و خانوادهها شکل گرفت و پیامها و درخواستهای آنها به شورا منتقل شد و در حال بررسی هستیم. اگر چه اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند که با اجرای مصوبه کنکور شورا هزاران میلیارد ضرر کردند. البته خواسته بخشی دیگر از معترضان که آنها نیز اغلب از داوطلبان پشت کنکوری هستند و مشکل ترمیم معدل دارند را نیز انکار نمی کنیم.
وی افزود: در این میان برخی برداشتها و تحلیلها نیز در رسانهها مطرح میشود که لازم است درباره موضوعات حساس با دقت و اطلاع کافی اظهار نظر شود. ضمن اینکه یکی دو نفر از نمایندگان مجلس با اظهاراتشان تعدد حکمرانی ایجاد می کنند که این به صلاح نیست.
خسروپناه با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای شورا افزایش امکان ترمیم معدل است؛ از جمله اجازه ترمیم تکدرس و همچنین افزایش تعداد دفعات ترمیم برای کاهش فشار بر خانوادهها.
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده فاصله زمانی امتحانات و شیوه برگزاری آنها به نحوی اصلاح شود که فرصت کافی برای دانشآموزان فراهم شود. این پیشنهادها در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی که احتمالا سه شنبه این هفته برگزار می شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان فلسفه مصوبه تاًثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور گفت: هدف از تأثیر سوابق تحصیلی، تقویت نقش مدرسه، کتاب و معلم و کاهش تمرکز صرف بر تستزنی در کنکور بوده است. زیرا گذشته تمرکز اصلی بر تستزنی بود، اما با این سیاست تلاش شده کیفیت آموزش رسمی در مدارس تقویت شود.
خسروپناه در پایان تأکید کرد: جمعبندی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حفظ اصل تأثیر قطعی سوابق تحصیلی است و در عین حال پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش فشار بر دانشآموزان و افزایش فرصتهای ترمیم معدل نیز در حال بررسی نهایی است و هرگونه تغییر صرفاً با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
گاهی چند مدیر انتصابی که سالها یک میز را اشغال کرده اند و و خود را مالک همه چیز حتی آینده فرزندان ما میدانند .
خیلیا نمرات خوبی دارن در یازدهم ولی نهایی نبوده خب این بازم دانش آموز مقصر هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولی جنگ شد و مدرسه کلا مجازی شد ک دوازدهم به زور جمع کرديم
پارسال یازدهم مثبت شد
امسال با این شرایط کشور باید یازدهم مثبت بشه
اين عین ظلمه در حق ما
یازدهم مثبت بشه ن حق اونا خورده میشه ن حق ما