طبق آخرین به‌روزرسانی از تصاویر ماهواره‌ای، در پی حملات ایران به پایگاه آمریکا در کویت، آشیانه پهپادها منهدم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از حمله تجاوزکارانه آمریکا به جنوب ایران و نقض آتش‌بس، تهران به پایگاه‌های مبدا، حمله کرد. در پی این حملات، منابع آمریکایی تایید کردند که پهپادهای ارتش ایالات‌متحده آسیب دیدند.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی از تصاویر ماهواره‌ای، مشخص شد که آشیانه پهپادهای آمریکا در پایگاه علی‌السالم کویت، کاملا منهدم شده است.