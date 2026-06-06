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پیام آیت الله آملی لاریجانی در پی رحلت آیت الله فیاض

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی رحلت آیت الله اسحاق فیاض پیام تسلیت صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۴۰
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پیام آیت الله آملی لاریجانی در پی رحلت آیت الله فیاض

به گزارش تابناک، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی رحلت آیت الله العظمی اسحاق فیاض، در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال فقیه اهل بیت و عالم متقی، مرجع عالیقدر، آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق (قدس‌سره) موجب تألم و تأثر قلوب مؤمنان و ارادتمندان به ساحت علم و فضیلت گردید.

ایشان عمر پربرکت و شریف خویش را در راه ترویج معارف نورانی مکتب حقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) سپری نمود و با مجاهدت‌های علمی و تدریس مداوم فقه و اصول و پرورش شاگردان، نقش بسزایی در پویایی و استمرار مدرسه فقهی-اصولی نجف اشرف ایفا کرد. فقدان این شخصیت ممتاز، ضایعه‌ای بزرگ در حوزه مقدسه نجف اشرف است.

اینجانب، این مصیبت را به محضر مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و شاگردان و دوستداران آن فقیه وارسته تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه ایزد منّان برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، شکیبایی و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران

۱۶ خرداد ۱۴۰۵

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آملی لاریجانی پیام تسلیت آیت الله فیاض
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