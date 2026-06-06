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محکم‌کاری امیرحسین قیاسی + عکس

امیرحسین قیاسی، مجری پس از واکنش‌ها به اظهارات پیشینش درباره جنگ، در یادداشتی جدید تأکید کرد: «اگر دوباره ارتباطمان قطع شد، تحت هر شرایطی طرف ایرانم.»
کد خبر: ۱۳۷۷۳۳۷
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6019 بازدید
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۹

محکم‌کاری امیرحسین قیاسی + عکس

به گزارش تابناک، پیشتر اظهارات امیرحسین قیاسی پس از جنگ که به موضوع اینترنت برمی‌گشت و واکنش‌هایی را در پی داشت، با یک عذرخواهی از سوی او همراه شد. این مجری که حالا این روزها در تدارک ویژه برنامه‌ جام جهانی هم هست، اظهارات جدیدی در این زمینه مطرح کرده.

او در اظهاراتی که در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده در واکنش به جنگ نوشت: 

«من همیشه فکر می‌کردم جنگ برای گذشته است. من چندبار بیشتر پدرم را ندیدم ولی همان چند باری که دیدمش از خاطرات هشت سال جنگیدن می‌گفت. از عموی ۱۳ ساله‌ام که شهید شده بود، از مدرسه‌ای که در شهرمان بروجرد، در سال ۶۵ زدند، فکر می‌کردم اینها همه‌اش قصه‌ است. فکر نمی‌کردم در دوره‌ای که من زندگی می‌کنم هنوز موجوداتی وجود داشته باشند که به مدرسه و بچه‌ها موشک بزنند، تا بچه‌های مظلوم میناب را دیدم. از شروع جنگ به اینور آدم‌ها خیلی چیزها را از دست دادند، یکی جانش را فدا کرد و شهید شد، یکی عزیزش را از دست داد، یکی خانه‌ و زندگی‌اش را از دست داد، یکی شغلش را از دست داد.

در این مدت ما هم علاوه بر سلامت روان و جسم و شغلمان، به همراه همسرم یک تکه از وجودمان را از دست دادیم. کسی نمی‌داند به ما چه گذشت همین‌طور که ما نمی‌دانیم به دیگران چه گذشته.

قبول دارم که سکوت در دوره جنگ اشتباه بود، ولی حتی در صورت سکوت هم معلوم است که من مقابل کسی هستم که بدخواه کشورم است. کسی که می‌خواهد تمدنم را نابود کند، می‌خواهد زیرساخت‌های کشورم را نابود کند، به خودم مستقیما آسیب زده.

اگر دوباره چنین اتفاقاتی افتاد و ارتباط ما با هم قطع شد،  شما بدانید که من تحت هر شرایطی طرف ایرانم.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
3
پاسخ
آفرین خوب جبران کردی، آدم باید تکلیف خود را اول با خودش روشن کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
4
پاسخ
تلاشی برای ماندن ، منتها ما کسانی را که در روزهای سخت کنارمان نبوند رو فراموش می کنیم
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
4
4
پاسخ
پس چرا نامی از نتانیاهو و ترامپ جنایتکار و قاتل نبرده است و به این دو ابلیس نتاخته ایت؟
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
3
پاسخ
سمت ایرانی یاسمت منافعت بعد از دو ماه صبح بخیر این جنگ اگر چه تلخ بود اما عیار خیلی ها مشخص شد فکر کنم اگر آمریکا پیروز بود الان سمت آمریکا بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
4
پاسخ
شما طرف جیبت،منافع مادیت هستی الان هم اسمی از آمریکا نمی بری که فردا روزی اگر خواستی گرین کارت بگیری بگویی منظورم فلان بوده منظورو اسرایئل بوده منظورم .... خلاصه تا کجا دو پهلو . چقدر این طبقه نفع طلب هستند
Cav.is.main
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
2
پاسخ
شخصیت فاقد اهمیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
4
پاسخ
وایستادی جنگ تموم شده ببینی کدوم طرف برنده میشه ، همون طرفی بری ناقلا
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
ایشون کی باشند؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
4
پاسخ
خجالت بکش نه شما قاضی هستی نه ما، قضاوت درست ادمارو فقط خدا انجام میده
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