محکمکاری امیرحسین قیاسی + عکس
به گزارش تابناک، پیشتر اظهارات امیرحسین قیاسی پس از جنگ که به موضوع اینترنت برمیگشت و واکنشهایی را در پی داشت، با یک عذرخواهی از سوی او همراه شد. این مجری که حالا این روزها در تدارک ویژه برنامه جام جهانی هم هست، اظهارات جدیدی در این زمینه مطرح کرده.
او در اظهاراتی که در صفحه شخصیاش منتشر کرده در واکنش به جنگ نوشت:
«من همیشه فکر میکردم جنگ برای گذشته است. من چندبار بیشتر پدرم را ندیدم ولی همان چند باری که دیدمش از خاطرات هشت سال جنگیدن میگفت. از عموی ۱۳ سالهام که شهید شده بود، از مدرسهای که در شهرمان بروجرد، در سال ۶۵ زدند، فکر میکردم اینها همهاش قصه است. فکر نمیکردم در دورهای که من زندگی میکنم هنوز موجوداتی وجود داشته باشند که به مدرسه و بچهها موشک بزنند، تا بچههای مظلوم میناب را دیدم. از شروع جنگ به اینور آدمها خیلی چیزها را از دست دادند، یکی جانش را فدا کرد و شهید شد، یکی عزیزش را از دست داد، یکی خانه و زندگیاش را از دست داد، یکی شغلش را از دست داد.
در این مدت ما هم علاوه بر سلامت روان و جسم و شغلمان، به همراه همسرم یک تکه از وجودمان را از دست دادیم. کسی نمیداند به ما چه گذشت همینطور که ما نمیدانیم به دیگران چه گذشته.
قبول دارم که سکوت در دوره جنگ اشتباه بود، ولی حتی در صورت سکوت هم معلوم است که من مقابل کسی هستم که بدخواه کشورم است. کسی که میخواهد تمدنم را نابود کند، میخواهد زیرساختهای کشورم را نابود کند، به خودم مستقیما آسیب زده.
اگر دوباره چنین اتفاقاتی افتاد و ارتباط ما با هم قطع شد، شما بدانید که من تحت هر شرایطی طرف ایرانم.»