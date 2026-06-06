عبور از الگوهای سنتی کشاورزی به سمت دانشبنیان
سخنگوی دولت گفت: بر اساس اعلام وزارت نیرو ، ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاههای خورشیدی مجهز خواهند شد تا علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، از درآمدی پایدار نیز برخوردار شوند.
به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در گزارش به مردم در تلویزیون با اشاره اظهارکرد: چهاردهم و پانزدهم خرداد، سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام ۱۵ خرداد، فرصت مغتنمی برای تجدید میثاق با امامین انقلاب و بازخوانی مسیری است که ملت ایران تاکنون پیموده و جایگاهی که امروز در آن ایستاده است. همچنین هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با شعار «محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی و تجدید پیمان با طبیعت است.
سخنگوی دولت با اشاره به پیام رهبر انقلاب افزود: ایشان در پیام خود بر دو موضوع مهم، یعنی افزایش تابآوری مردم و جلوگیری از ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی کشور تأکید کردند. رئیسجمهور نیز در چارچوب رویکرد دولت وفاق ملی و با تأسی از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، در سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید سعید امامت و ولایت مقارن شده بود، بر تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب تأکید کردند و دولت حفاظت و حراست از سرمایه گرانسنگ وحدت ملی را وظیفه خود میداند.
سخنگوی دولت به برگزاری نشست شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: این نشست با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مسئولان اجرایی و دانشگاهی برگزار شد. در این جلسه بر نقش دانشگاه به عنوان نهاد علم در حل مسائل کلان کشور تأکید شد. باور رئیسجمهور به کار کارشناسی و بهرهگیری از ظرفیت علمی کشور نشان میدهد که حل چالشهای بزرگ ملی از طریق اتکا به دانش، تخصص و مشارکت دانشگاهیان امکانپذیر است.
مهاجرانی با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگترین مصرفکننده منابع آبی کشور به شمار میرود، تصریح کرد: انتقال دانش و یافتههای علمی دانشگاهها به عرصه تولید و مزارع کشاورزی میتواند زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای اثربخشی تولید و استفاده بهینه از منابع آب را فراهم کند. دولت با همکاری دانشگاهها مصمم است از الگوهای سنتی عبور کرده و به سمت کشاورزی پربازده و دانشبنیان حرکت کند. در همین راستا ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب که پس از مطالعات تخصصی و بررسیهای کارشناسی تدوین شده بود، به امضای رئیسجمهور رسید و برای اجرا به دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط ابلاغ شد.
وی به برنامه وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس اشاره کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، ۱۲ هزار مدرسه کشور به نیروگاههای خورشیدی مجهز خواهند شد تا علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، از درآمدی پایدار نیز برخوردار شوند.
مهاجرانی با بیان اینکه از مجموع حدود ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی کشور، نزدیک به ۶۰ درصد به دلیل برخورداری از فضای مناسب روی بامها، ظرفیت نصب صفحات خورشیدی را دارند، گفت: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مدارس، زمینه آشنایی دانشآموزان با فناوریهای نوین و ضرورت مدیریت صحیح مصرف انرژی را نیز فراهم خواهد کرد.