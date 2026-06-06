حملات به تأسیسات هستهای، بیسابقه و گسترده بود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هیأت جمهوری اسلامی ایران در نشست ویژه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، حملات انجامشده علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران را «گستردهترین و بیسابقهترین» حملات علیه چنین مراکزی در تاریخ آژانس توصیف کرد و خواستار واکنش قاطع جامعه بینالمللی شد.
نمایندگی ایران با اشاره به سوابق آژانس در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای عراق در سال ۱۹۸۱، یادآور شد که شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس در قطعنامههای متعدد، هرگونه حمله یا تهدید علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان را مغایر منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل و اساسنامه آژانس دانستهاند.
در این بیانیه آمده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگهای ۱۲روزه و رمضان، در مجموع ۱۷ موج حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران انجام دادهاند که یکی از خطرناکترین این حملات در نزدیکی نیروگاه هستهای بوشهر و در فاصله حدود ۳۵۰ متری راکتور این نیروگاه رخ داده و تلفات انسانی نیز به همراه داشته است.
نمایندگی ایران با اشاره به هشدار مدیرکل آژانس درباره پیامدهای احتمالی حمله مستقیم به نیروگاه بوشهر تأکید کرد چنین اقدامی میتوانست به انتشار گسترده مواد رادیواکتیو در محیط منجر شود.
هیأت ایران همچنین هشدار داد این حملات اهداف و اصول معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) و اساسنامه آژانس را تضعیف کرده و اعتبار نظام جهانی عدم اشاعه، بهویژه نظام پادمانهای آژانس، را زیر سؤال میبرد.
نمایندگی ایران از کشورهای عضو خواست با پرهیز از سیاسیکاری، رویکردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه، مانع عادیسازی حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان شوند و در صورت لزوم، قواعد بینالمللی جدیدی برای ممنوعیت مطلق هرگونه حمله یا تهدید علیه این تأسیسات تدوین کنند.