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علی دایی، پروین، تاج و استیلی در خاکسپاری برادر حبیب کاشانی

علی دایی، علی پروین، مهدی تاج، حمید استیلی و جمعی دیگر از اهالی فوتبال در مراسم خاکسپاری برادر حبیب کاشانی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس شرکت کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۲۹
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7185 بازدید
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۶

علی دایی، پروین، تاج و استیلی در خاکسپاری برادر حبیب کاشانی

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن برادرش بود که اهالی فوتبال برای تسلیت در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند.

به گزارش تابناک، حبیب کاشانی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و عضو شورای شهر تهران در غم از دست دادن برادرش عزادار شد و روز جمعه نیز مراسم خاکسپاری این مرحوم برگزار شد. در این مراسم جمعی از اهالی فوتبال از جمله علی دایی، علی پروین، حمید استیلی، حسین فرکی، بهروز رهبری‌فرد، مهدی تاج و... حضور داشتند.

تصاویر مربوط به حضور اهالی فوتبال در این مراسم را می‌بینید:

عکس‌ها: صالح محمدرحیمی

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
13
پاسخ
درود به شرف علی دایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
10
پاسخ
ظاهرا هنوز خبر میناب به علی دایی نرسیده
گل پامچال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
8
پاسخ
علی دایی مثل قارچ از زمین دوباره پیدایش شد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
5
4
پاسخ
درود بر شما افتخار آفرینان ایرانی بامعرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
9
پاسخ
فقط دایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
10
پاسخ
علی دایی چطور شامل توقیف اموال هیچوقت نمیشه
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