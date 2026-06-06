علی دایی، پروین، تاج و استیلی در خاکسپاری برادر حبیب کاشانی
علی دایی، علی پروین، مهدی تاج، حمید استیلی و جمعی دیگر از اهالی فوتبال در مراسم خاکسپاری برادر حبیب کاشانی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس شرکت کردند.
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مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن برادرش بود که اهالی فوتبال برای تسلیت در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند.
به گزارش تابناک، حبیب کاشانی، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس و عضو شورای شهر تهران در غم از دست دادن برادرش عزادار شد و روز جمعه نیز مراسم خاکسپاری این مرحوم برگزار شد. در این مراسم جمعی از اهالی فوتبال از جمله علی دایی، علی پروین، حمید استیلی، حسین فرکی، بهروز رهبریفرد، مهدی تاج و... حضور داشتند.
تصاویر مربوط به حضور اهالی فوتبال در این مراسم را میبینید:
عکسها: صالح محمدرحیمی
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