احتمال سفر دوباره ترامپ به چین
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ادواردو پدروسا مدیر اجرایی دبیرخانه اپک اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا، ممکن است برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی کشورهای آسیا-اقیانوسیه (اپک) در ماه نوامبر، به چین سفر کند.
وی در حاشیه اجلاس اقتصادی بینالمللی سنت پترزبورگ در پاسخ به این پرسش که انتظار میرود ترامپ در این نشست شرکت کند، پاسخ داد به نظر میرسد این طور باشد. شما نمیدانستید. این زمان پرمشغلهای است. تمام رهبران برنامههای بسیار شلوغی دارند، اما من فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ همواره به شرکت در اجلاس اَپک علاقهمند است.
پدروسا اظهار کرد رئیس جمهور آمریکا سال گذشته در کره جنوبی در این نشست شرکت کرد و بیان کرد که چرا اپک را دوست دارد، زیرا این یک رویداد تجاری است.
این مقام افزود: خواهیم دید که آیا او خواهد آمد، اما ما شاهد حضور سطحی عالی رتبه از ایالات متحده در این اجلاس بودهایم.
اجلاس اقتصادی بینالمللی سنت پترزبورگ از تاریخ ۳ تا ۶ ژوئن برگزار شد. محور نشست امسال، «گفتگوی عملگرا»: مسیر به آیندهای با ثبات. برنامه این نشست به شکل گیری مدل جدیدی از توسعه جهانی در میانه دگرگونی مداوم اقتصاد جهانی اختصاص داشت.