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جزئیات استفاده از مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی

مهاجرانی با اشاره به فعال شدن کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیک گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی پایدار و بهبود سلامت مادر و کودک و با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت فعال شده است. اعتبار برای مادرانی که فرزندان آنها از اول فروردین ۱۴۰۵ به دنیا آمده‌اند، تا پایان دو سالگی فعال خواهد بود. رقم ۲ میلیون تومان به ازای هر نوزاد به حساب مادر واریز می‌شود. وزارت بهداشت تأکید دارد که مادران تا جایی که می‌توانند از شیر مادر استفاده کنند.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۲۷
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جزئیات استفاده از مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی دولت در ادامه گزارش روزانه خود به تشریح اقدامات وزارت کشور در اجلاس شانگهای، جزئیات مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی، پرداخت مطالبات گندمکاران و تجهیز مدارس به نیروگاه خورشیدی پرداخت.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اشاره به نود و هشتمین روز دفاع ملی ایرانیان و گرامیداشت ایام رحلت امام خمینی (ره)، عید غدیر و سالروز قیام ۱۵ خرداد با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر عزیز در پیامی نسبت به دو نکته تذکر فرمودند؛ یکی در مورد تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی دشمن که روی این دو نکته تذکر ویژه‌ای را دادند.

سخنگوی دولت با اشاره به پیام اخیر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود تصریح کرد: ایشان در سالروز عروج ملکوتی امام مقارن با عید سعید امامت و ولایت، با رهبری عالی قدر انقلاب تجدید پیمان کردند. در پیامی نوشتند: «سرو می‌ماند ولی طوفان به پایان می‌رسد» و تاکید کردند که در کنار هم می‌مانیم.

مهاجرانی با اشاره به جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه تاکید شد که دانشگاه به عنوان نهاد علم در حل کلان مسئله‌های کشور باید کمک کند. حوزه کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آبی باید در راستای آموزش و انتقال دانش مورد توجه قرار گیرد. دولت به کمک دانشگاه مصمم است که الگو‌های سنتی را کنار بگذارد و به رویکرد کشاورزی پر بازده تغییر رویکرد دهد.

سخنگوی دولت با اشاره به دستاورد‌های این جلسه گفت: ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب که بعد از بحث‌های کارشناسی و مطالعات تخصصی تدوین شده بود، به امضای رئیس‌جمهور رسید و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول ابلاغ شد تا مبنای اقدام، برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد قرار بگیرد.

مهاجرانی با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در ششمین جلسه توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت: دکتر عارف تاکید کرد که توسعه علم و فناوری از اولویت‌های کشور است. با وجود آثار اقتصادی ناشی از جنگ، کشور از ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص و فناوری لازم برای بازسازی و نوسازی مراکز آسیب‌دیده برخوردار است. همچنین ستاد ویژه راهبردی و ساماندهی فضای مجازی کشور برای موازی‌کاری شکل نگرفته و در عمل باید کارآمدی خود را نشان دهد. همه مجموعه‌ها یک هدف مشترک دارند و آن هم ارتقای فناوری و استفاده بهینه از آن در راهبرد‌های کلان کشور است.

مهاجرانی با اشاره به حضور وزیر کشور در پنجمین نشست وزیران داخلی و امنیت عمومی شانگهای در بیشکک گفت: در این نشست تاکید شد که امنیت پیش‌شرط و زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی است. همچنین بر نقش این سازمان در تامین منافع جمعی که باید بیشتر از این مشاهده شود، تاکید شد. سازمان شانگهای علاوه بر تهدیدات درونی نظیر تروریسم و افراط‌گری، با تهدیدات بیرونی نیز مواجه است.

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله یازدهم کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد ماه آغاز شده است. حساب سرپرستان خانوار که انتهای کد ملی آنها صفر، یک و دو است و همچنین خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح شارژ شده است. از ۲۰ خرداد، خانوار‌های با کد ملی سه، چهار، پنج و شش و از ۲۵ خرداد، کد‌های هفت، هشت و نه فعال خواهد شد. هموطنان عزیز می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود استفاده کنند.

مهاجرانی با اشاره به فعال شدن کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیک گفت: این طرح با هدف ارتقای امنیت غذایی پایدار و بهبود سلامت مادر و کودک و با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت فعال شده است. اعتبار برای مادرانی که فرزندان آنها از اول فروردین ۱۴۰۵ به دنیا آمده‌اند، تا پایان دو سالگی فعال خواهد بود. رقم ۲ میلیون تومان به ازای هر نوزاد به حساب مادر واریز می‌شود. وزارت بهداشت تأکید دارد که مادران تا جایی که می‌توانند از شیر مادر استفاده کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران را در مرحله جدید پرداخت کرده است. پیش از این نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود که در مجموع تا امروز ۴۱ هزار میلیارد تومان (۴۱ همت) از مطالبات گندمکاران عزیز پرداخت شده است.

مهاجرانی با اشاره به اعلام وزارت نیرو گفت: ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز می‌شوند تا درآمد پایدار داشته باشند. در کشور حدود صد هزار مدرسه دولتی وجود دارد که ۶۰ درصد آنها به جهت وسعت کافی در پشت بام، ظرفیت مناسب برای نصب صفحات خورشیدی دارند. این فرصتی است برای اینکه هم مدارس به درآمد پایدار برسند و هم دانش‌آموزان با این فناوری آشنا شوند و یاد بگیرند که باید در مصرف انرژی مدیریت درست داشته باشند.

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام وزارت راه و شهرسازی گفت: با انتقال بیش از ۸۷۰۰ نفر از حجاج با ۷۴ سورتی پرواز از فرودگاه جده به ۵ ایستگاه پروازی در چهار روز نخست عملیات بازگشت حجاج، شاهد بازگشت این عزیزان بودیم.

مهاجرانی با اشاره به اعلام وزارت اقتصاد و دارایی گفت: تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری اعم از زمینی و ریلی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، می‌توانند از امروز (۱۶ خرداد) نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه بهره‌مند خواهند شد. این اقدام کمک می‌کند به کاهش بار حقوقی اتفاقات اجتماعی مثل تصادفات.

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فاطمه مهاجرانی کالابرگ سخنگوی دولت هدفمندی یارانه گندمکاران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
5
پاسخ
اجناس ۳۰۰درصد گرون کردین کالابرگ همون چندرغاز
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