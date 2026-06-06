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کد خبر: ۱۳۷۷۳۲۵
بازدید: ۱۶۹۳

عکس: درخشش فرنگی‌کاران ایران در مسابقات رده‌بندی جهانی مغولستان

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با حضور ۶ کشتی‌گیر در رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، موفق شد ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره کسب کند و عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مغولستان کشتی فرنگی ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.