ضرورت مدرنسازی زیرساختهای انرژی کشور
محمد الهداد گفت: این اقدام که نقطه عطفی در افزایش پایداری شبکه و تسهیل ورود انرژیهای تجدیدپذیر به چرخه مصرف محسوب میشود، مسیر بهرهبرداری هوشمند از سیستم قدرت ایران را هموار خواهد کرد.
به گزارش تابناک، مدیرعامل توانیر با اشاره به ضرورت مدرنسازی زیرساختهای انرژی کشور، از تصویب نخستین پروژه بزرگ ذخیرهساز باتری در مقیاس شبکه خبر داد که براساس این طرح ۳۰۰ مگاواتساعت ظرفیت ذخیرهسازی در قالب سامانههای BESS در ۲۰ نقطه کلیدی از شبکه برق ایران طراحی و نصب خواهد شد.
وی با تبیین ابعاد فنی این پروژه اظهارداشت: ورود ذخیرهسازها به شبکه برق، تنها یک اقدام سختافزاری نیست، بلکه آغاز مسیری نوین در بهرهبرداری هوشمند از سیستم قدرت کشور است. این سامانهها علاوه بر مدیریت بهینه پیک بار، نقش حیاتی در حفظ پایداری شبکه و جبران نوسانات ناشی از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر ایفا خواهند کرد.
مدیرعامل توانیر بر لزوم ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و قانونی تأکید کرد و افزود: همزمان با پیشرفت فیزیکی و عملیاتی این پروژهها، تدوین قوانین، دستورالعملهای فنی و همچنین طراحی سازوکارهای بازار برق و خدمات جانبی مرتبط با ذخیرهسازها در اولویت قرار دارد. این اقدامات موازی تضمین میکند که از پتانسیل کامل این تکنولوژی در جهت ارتقای بهرهوری صنعت برق استفاده شود.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد: با آغاز سریع مراحل اجرایی، شاهد اولین تجربه بهرهبرداری عملیاتی از ذخیرهسازهای باتری در مقیاس صنعتی باشیم تا گرههای کور مدیریت مصرف در ساعات اوج بار با تکیه بر فناوریهای روز دنیا گشوده شود. این پروژه به عنوان یکی از راهبردیترین برنامههای وزارت نیرو در سال جاری، میتواند تابآوری شبکه برق ایران را در برابر چالشهای ناترازی انرژی به شکل چشمگیری افزایش دهد./توانیر