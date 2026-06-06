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ممنوعیت دریافت وجه اجباری در مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: اخذ وجه اجباری در ثبت‌نام مدارس ممنوع و کمک‌ها صرفاً داوطلبانه است.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۲۱
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ممنوعیت دریافت وجه اجباری در مدارس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان نباید برای خانواده‌ها چالش‌برانگیز باشد، اعلام کرد هیچ مدیری در هنگام ثبت‌نام حق اخذ وجه اجباری از اولیای دانش‌آموزان را ندارد.

وزیر آموزش و پرورش در این باره تصریح کرد: سیاست ما در وزارتخانه، تسهیل شرایط برای خانواده‌هاست و ثبت‌نام مدارس نباید با فشار مالی همراه باشد. بنابراین، دریافت وجه به عنوان شرط ثبت‌نام به هیچ عنوان مجاز نیست.

کاظمی در خصوص نحوه مشارکت‌های مردمی گفت:اینکه جلوی کمک‌های مردمی را بگیریم، سیاست ما نیست؛ اما سازوکار آن مشخص است. انجمن اولیا و مربیان نیاز‌های مدرسه را اعلام می‌کنند و اولیا در صورت تمایل می‌توانند کمک کنند. این کمک‌ها کاملاً داوطلبانه است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به نقش خیرین در بهبود وضعیت آموزشی افزود: ما همواره دست یاری خود را به سوی خیرین و تمام کسانی که دغدغه اعتلای فضای تعلیم و تربیت را دارند دراز می‌کنیم، اما این مشارکت‌ها نباید به عاملی برای سخت‌گیری بر خانواده‌ها در هنگام ثبت‌نام تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد که حفظ آرامش و تکریم اولیا، اولویت نخست در ایام ثبت‌نام مدارس است و مدیران موظفند قانون را در این زمینه دقیق اجرا کنند.

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