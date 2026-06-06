مانعی بزرگ بر سر مذاکرات ایران و آمریکا

در حالی که ایران آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود را برای ادامه مذاکرات «حیاتی» می‌داند، کارشناسان معتقدند که این وضعیت برای دونالد ترامپ چیزی شبیه «میدان مین سیاسی» است و بعید است او به این راحتی‌ها به چنین کاری تن بدهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ برای سال‌ها باراک اوباما را به خاطر آزادسازی بخش‌هایی از دارایی‌های ایران ذیل توافق برجام، به باد انتقاد گرفته و مدعی شده که توافقی «خیلی بهتر» از برجام را به مردم آمریکا تقدیم خواهد کرد.

با این حال او تا این لحظه حتی به توافقی مثل برجام هم نتوانسته دست پیدا کند. او اکنون در شرایطی مشابه با اوباما قرار گرفته و باید در مورد آزادسازی دارایی‌های ایران تصمیم بگیرد.

او تا همین هفته‌های اخیر هم در پست‌های خود در تروث سوشال، اوباما را به خاطر برجام و تحویل پول نقد به ایران در مرکز انتقادات خود قرار داده بود.

رئیس‌جمهور کنونی آمریکا در جریان مناظره ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، به رقیب دموکرات خود و وزیر خارجه اسبق آمریکا هیلاری کلینتون گفت که دولت اوباما ایران را «با احمقانه‌ترین توافقی که شاید من تا به حال در تاریخ مذاکرات دیده‌ام... با ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد که برای پر کردن این اتاق کافی است، بسیار قدرتمند کرده است.»

اکنون ترامپ، خود را در «بن‌بست مشابهی» می‌بیند. به اذعان وال استریت ژورنال، رئیس‌جمهور آمریکا از یک طرف، «مشتاق به خروج از جنگ با ایران است» و از طرف دیگر، با شرط ایران برای آزادسازی دارایی‌ها رو‌به‌رو شده است.

ترامپ به طور مکرر گفته که رویکرد اوباما را در توافق با ایران در زمینه آزادسازی دارایی‌ها پی نخواهد گرفت و حالا هرگونه عقب‌نشینی برای او، تبعات دردناکی به دنبال خواهد داشت.

ترامپ اسیر در تنگنای سیاسی

رسانه‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که ترامپ در حال حاضر در «یک تنگنای سیاسی» گرفتار شده است. از یک سو باید برای ادامه مذاکرات از مواضع پیشین خود در مورد دارایی‌های ایران کوتاه بیاید و از سوی دیگر رقابت را به اوباما می‌بازد و این برای ترامپ اصلاً نتیجه رضایت‌بخشی نیست. ضمن این که برخی جمهوری‌خواهان هم با قبول این شرط ایران مخالف هستند.

آزادسازی دارایی‌ها؛ خواسته اصلی ایران

برای تهران، دسترسی به ده‌ها میلیارد دلار دارایی که توسط تحریم‌های آمریکا مسدود شده، یک خواسته حیاتی برای هر توافقی به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند آزادسازی این دارایی‌ها در واقع «ریسک سیاسی دیپلماسی» را کاهش می‌دهد و زمینه برای کاهش بی‌اعتمادی‌ها به آمریکا را فراهم می‌کند.

به گفته وال استریت ژورنال، ایران اعلام کرده که حدود ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور باید به عنوان پیش‌پرداخت و ۲۴ میلیارد دلار دیگر نیز در طول دوره ۶۰ روزه مذاکره‌ای که با توافق اولیه آغاز می‌شود، پرداخت شود.

«۲۴ میلیارد دلار برای آمریکا رقم زیادی نیست اگر او بخواهد با ایران به توافق برسد.» سردار محسن رضایی، مشاور ارشد مقام معظم رهبری، روز جمعه در مصاحبه با سی‌ان‌ان در این باره گفت که اگر آمریکا بخواهد با ایران به توافق برسد، «۲۴ میلیارد دلار برای آمریکا رقم زیادی نیست.» وی تاکید کرد که «این پول خود ماست، نه پول آمریکا.»

پیمان‌شکنی‌های آمریکاییان به ویژه ترامپ، ایران را نسبت به هر گونه توافقی به شدت بدبین کرده است و این آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در واقع به‌نوعی می‌تواند به کاهش این فضای بی‌اعتمادی بینجامد.

با این حال این پول‌ها می‌تواند تا حدودی فشار اقتصادی ایران را کاهش دهد و این دقیقاً خلاف میل آمریکا است. ترامپ امیدوار است بتواند ایران را با فشار اقتصادی مجبور به تسلیم کند و همین موضوع، احتمال آزادسازی این دارایی‌ها را کاهش داده است.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، واشنگتن در ظاهر می‌گوید ایران در نهایت می‌تواند به برخی از دارایی‌های توقیف‌شده دسترسی پیدا کند، اما ایالات متحده هیچ پولی را پیشاپیش تحویل نخواهد داد یا به مقادیر مشخصی متعهد نخواهد شد. همچنین هرگونه تسهیل گسترده‌تر تحریم‌ها، مانند معافیتی که به ایران اجازه دهد نفت خود را بدون تحریم صادر کند، رد شده است.

اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در مورد توافق با ایران هم تردید‌ها نسبت به عملی شدن خواسته‌های ایران را افزایش داده است. روبیو در جلسه استماع کنگره گفته که تسهیل در وضعیت تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها تنها در شرایطی انجام می‌شود که ایران اقدامات روشنی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را پس از مذاکرات آینده، تحویل دهد.

در چنین شرایطی همچنان سرنوشت این دارایی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هم اکنون، تلاش‌های میانجی‌ها ادامه دارد و امروز شنبه قرار است محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، به ایران سفر کند. به گفته رسانه‌ها، هدف از این سفر گفت‌و‌گو در مورد «یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا» و همچنین تبادل پیام است.