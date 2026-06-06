قتل نوجوان ۱۷ ساله در تیراندازی شبانه در ایلام
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارشهای اولیه، حوالی ساعات پایانی شب گذشته، یک فقره تیراندازی در محدوده ورودی شهر شباب رخ داد که طی آن یک خودروی عبوری هدف شلیک افراد مسلح قرار گرفت.
در این حادثه، راننده خودرو که نوجوانی ۱۷ ساله بوده، بر اثر اصابت گلوله در دم جان باخته و دو سرنشین دیگر نیز دچار جراحت شده و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
به گفته منابع محلی، مهاجمان پیش از رسیدن خودرو در محل کمین کرده و پس از نزدیک شدن هدف، اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شدهاند.
در پی وقوع این حادثه، نیروهای انتظامی و پلیس آگاهی در صحنه حاضر شده و روند بررسیهای تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان و کشف انگیزه این اقدام آغاز شده است.
تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیهای میدانی و فنی اعلام خواهد شد.