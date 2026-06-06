نامه خضریان به عراقچی برای پیگیری ویزای کادر تیمملی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن نامه علی خضریان نماینده تهران و عضو فراکسیون ورزش در مجلس شورای اسلامی به سیدعباس عراقچی وزیر خارجه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه
سلام علیکم
احتراما، با توجه به گزارشهای منتشر شده مبنی بر عدم صدور روادید ایالات متحده آمریکا برای ۱۳ نفر از اعضای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران که جهت حضور در رقابتهای جام جهانی عازم این کشور هستند، انتظار میرود وزارت امور خارجه این موضوع را بهصورت ویژه، فوری و در بالاترین سطوح دیپلماتیک پیگیری نماید.
اعضای تیم ملی، ورزشکاران و عوامل فنی و اجرایی کشور هستند که صرفا با هدف حضور در یک رویداد ورزشی بینالمللی در این مسابقات شرکت میکنند و هیچگونه سابقه یا جایگاه نظامی و امنیتی که بتواند مستمسکی برای چنین محدودیتی باشد، ندارند. از این رو، عدم صدور ویزا برای بخشی از اعضای تیم، نه تنها با روح ورزش و اصول حاکم بر رقابتهای بینالمللی سازگار نیست، بلکه میتواند موجب آسیب جدی به انسجام، آمادگی و عملکرد تیم ملی کشورمان شود.
همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که جریانهای معاند و سلطنتطلب با انتشار فراخوانها و اقدامات رسانهای، درصدد ایجاد فشار و اخلال در روند حضور کامل و موفق تیم ملی ایران در این رقابتها هستند. در چنین شرایطی، هرگونه تعلل یا مانعتراشی در صدور روادید برای اعضای تیم میتواند در راستای همین تلاشها برای تضعیف نمایندگان ملت ایران در عرصه جهانی تلقی شود؛ لذا از جنابعالی درخواست میشود با بهرهگیری از همه ظرفیتهای دیپلماتیک، حقوقی و بینالمللی، موضوع صدور روادید برای تمامی اعضای تیم ملی را به طور ویژه دنبال کرده و نتیجه اقدامات انجام شده را به اطلاع افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسألت دارم.»